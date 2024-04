Fundación De Mujer a Mujer realiza primera cena de gala Grandiosas

Se ha clebrado la primera Cena de Gala Grandiosas y concierto con la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas fue a beneficio de la Fundación De Mujer a Mujer.

En este evento también se realizó un reconocimiento a 12 mujeres extraordinarias de la comunidad, y el lanzamiento de la revista Grandiosas, Mujeres con propósitos, a casa llena en el Grand Ballroom del Hotel Shilo Inn en Killeen, Texas.

La apertura del evento, en la que todos los asistentes desfilaron por la alfombra roja, fue amenizada por las melodías exquisitas de un arpa, tocada por la joven artista Abriella Joyner de 16 años, bajo estos acordes la presidenta de la Fundación, la escritora y periodista dominicana, Jacqueline Tineo.

"Hoy es un sueño cumplido. Por más de tres años, había soñado con este día, un concierto majestuoso con Nathalie, tener en el opening el arpa, alfombra roja, hacer el reconocimiento a 12 mujeres y lanzar una revista donde contáramos la historia de las mujeres que fuesen reconocidas, porque todas las mujeres merecen ser reconocidas, todas ellas son Grandiosas. ¡Doy la honra y la gloria a Dios!", expresó la escritora.

Las palabras de apertura y bienvenida fueron pronunciadas por la maestra de ceremonias, la comunicadora mexicana Cecy Reséndiz.

Reséndiz resaltó el impacto que viene haciendo la Fundación De Mujer a Mujer y sus eventos Grandiosas, el cual, en esta ocasión, es la 6ta edición, pero convertida en una noche de gala, cena, concierto, reconocimientos y lanzamiento de la revista Grandiosas.

Claudia Galván, vicepresidenta de la fundación afirmó "La Gala Grandiosas para mí fue un evento único. El escuchar a Natalie Peña-Comas en vivo fue una experiencia que atesoraré en mi corazón porque ella no solo nos deleitó con su maravillosa voz, sino que también compartió con nosotras un poco de su historia y porqué ella cree en la visión de la fundación".

"Para mí es muy importante rodearme de mujeres determinadas a generar un cambio en nuestra sociedad y cada una de las reconocidas también compartieron su apoyo y entrega al servicio de sus comunidades", agregó Galván.

Concierto a beneficio de la fundación con Nathalie Peña-Comas

Servida la exquisita cena plateada, se dio inicio al gran concierto con la destacada artista lírica soprano dominicana Nathalie Peña-Comas, acompañada de la pianista Li-Ping Wu. El programa musical de la gala benéfica incluyó piezas como:

"Ave María - F. Schubert.

"Memory" - A Lloyd Weber.

"O sole mio" - Capurro/Capua.

"El día que me quieras" -C. Gardel.

"I could have danced all Night" - F. Loewe.

"L´Hymne a l´amour" - E. Piaf.

"Júrame" - M. Grever.

"Con te partirò" - F. Sartori.

"Alfonsina y el mar" - A. Ramírez.

"Granada" - A. Lara.

"Por Amor" - R. Solano.

El público ovacionó y se puso de pie con la última canción y Nathalie agradeció a Jacqueline Tineo esta invitación, porque considera que el trabajo que hace la fundación a favor de las mujeres y la familia es digno de admirar.

Nathalie Peña-Comas fue declarada por la Fundación De Mujer a Mujer, madrina internacional de la fundación y de todas las Mujeres Grandiosas.

En sus palabras de agradecimiento por este honor concedido expresó: "Es un gran compromiso que estoy asumiendo hoy con la fundación. Haré todos mis esfuerzos en representarlas, pues es digno y admirable lo que hace Jacqueline con esta fundación. Es un trabajo hermoso, de apoyar no solo a la mujer, sino a la familia en general. Eso me ha gustado de la fundación, que sus esfuerzos no solo van para empoderar a las mujeres, sino para apoyar a las familias en general", fueron algunas de sus expresiones.

Reconocimientos y Lanzamiento Revista Grandiosas Mujeres Con Propósitos

En esta primera cena de gala y recaudación de fondos, se reconocieron a 12 mujeres Grandiosas 2024, por su contribución a la sociedad, y sus aportes en Estados Unidos.

Sus historias quedaron registradas en la Revista Grandiosas., Mujeres con propósitos, la cual se presentó seguido se premiaron y coronaron a las mujeres. Nathalie Peña-Comas, fue la 12ava mujer Grandiosas, la sorpresa de la noche.

La mayoría de las mujeres reconocidas representan a las mujeres latinas, que han emigrado a Estados Unidos. Estas son:

Claudia Galván, (Nicaragua).

Leidy Rosario, cónsul General de la República Dominicana en Houston, Texas (RD).

Aurelina Prado (República Dominicana).

Nina Cobb, Alcaldesa Pro Team de la ciudad de Killeen, Texas (Estados Unidos).

Pro Team de la ciudad de Killeen, Texas (Estados Unidos). Jacqueline Cosme (Puerto Rico).

Gabriela Acevedo, (México).

Iris María Rojas (República Dominicana).

Violeta T. Mitchell (Panamá).

María Galletti (New York -PR).

Daniana Trigozo, Kukulshi (Perú).

Luz María López (México).

La creadora de este evento y presidente de la fundación, Jacqueline Tineo concluyó diciendo: "¡Hoy es una realidad! Hoy, no solo es hacerles un reconocimiento merecido por sus esfuerzos, sus luchas, su resiliencia, sino que hoy estamos lanzando nuestra revista Grandiosas, mujeres con propósitos, donde cada historia contada busca Visibilizar, Honrar y Dejar un referente histórico de mujeres líderes, que vienen desarrollando iniciativas en la sociedad civil, empresarial y religiosa".

"Estoy orgullosa de todas ustedes, Mujeres Grandiosas 2024, mujeres latinas y americanas, por eso ustedes son declaradas: Embajadoras de Esperanzas", afirmó Tineo con vehemencia.

A la cena de gala asistió la alcaldesa de la ciudad, Debbie Nash-King, Emelin Mercedes Guaba, Vicecónsul del Consulado General de la República Dominicana, y Katherin Nikaury Medina Díaz, en representación del cónsul general, Leidy Rosario, quien se excusó.

Asistieron también, Nina Cobb, Alcaldesa Pro Team, y Mujer Grandiosa 2024. Así mismo, Jessica González, Council Member del Distrito #1 de la ciudad de Killeen.