OMD Dominicana, primera agencia de LATAM en recibir dos galardones en Planning & Buying Awards EEUU

La agencia OMD Dominicana, junto a Page´s BBDO, fueron ganadoras de dos galardones en los premios de MediaPost Planning & Buying Awards, y se consagran como las primeras agencias latinas en ser nominadas en tres categori´as de los mismos para su cliente Farmacia Carol.

Los Planning & Buying Awards celebran la creatividad, el ingenio en la estrategia, la planificacio´n y la compra de medios, reconociendo que las grandes campan~as de marketing y publicidad dependen de los equipos de medios para garantizar que las mejores creatividades lleguen a las audiencias adecuadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/foto-galardon.png

Johnny Matos, CEO de Omnicom Media Group Repu´blica Dominicana y el Caribe, expreso´: "Esto es resultado del arduo trabajo y esfuerzo de nuestro equipo, asi´ como del intere´s que tenemos como agencia de crear y compartir junto al cliente ideas que puedan transformar e impactar al pu´blico".

Los reconocimientos obtenidos son producto de la campan~a "No Balls, No Game" por Farmacia Carol, la cual fue seleccionada para competir en las categori´as ´´Branded Entertainment: Brand/Product Placement´´, ´´ TV or Interactive/Enhanced TV´´ y ´´Creative´´, y resultaron ganadores de las dos primeras mencionadas. Asimismo fue finalista en la categori´a de Mejor Creatividad de Medios.

La campaña ganadora

La campan~a se debio´ a una innovadora colaboracio´n junto al equipo de be´isbol Leones del Escogido durante el torneo de baseball invernal, en la que se intervino un partido de este deporte como una accio´n de concienciacio´n y prevencio´n sobre ca´ncer testicular.

Farmacia Carol es una marca que siempre se ha interesado por temas de salud, bienestar y prevencio´n de todos los dominicanos. Y noto´ que habi´a un target al que nunca le habi´a hablado de manera directa, pero que estaba siendo seriamente afectada por una enfermedad fatal que pasaban por alto.

Este target son los hombres, una audiencia muy compleja a la hora de hablarle de salud.