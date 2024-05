Laura Marie Guzmán inaugura "Get Ready With US"

Laura Guzmán de Ruiz realiza corte de cinta de Get Ready With Us junto a Randy Guillén y Enrique Guzmán Delmonte. ( FUENTE EXTERNA )

Durante un elegante encuentro, quedó inaugurado "Get Ready With US", el nuevo concepto de belleza integral que ofrece la posibilidad de que las mujeres puedan prepararse para sus eventos en un solo lugar.

La abogada y productora de televisión Laura Marie Guzmán, propietaria de "Get Ready With US", explicó que los cuatro pilares de esta nueva propuesta de belleza y estilismo son la renta de outfits de vestidos de gala, traje sastre y atuendos para ocasiones especiales, así como el maquillaje, peinado y las fotografías.

De igual manera, expresó que este concepto está enfocado en dos públicos claves que son la mujer profesional, vanguardista y moderna, y las jóvenes de bachillerato para sus eventos de promoción y graduación.

"Valoramos la importancia del cuidado de su imagen a través de un amplio abanico de opciones que tenemos a su disposición. Estoy más que segura de que con este innovador servicio te evitarás el estrés de los tapones y todo ese complicado momento que implica buscar el vestido, ir a la peluquería y luego al fotógrafo porque aquí te ofrecemos todo lo que necesitas en un solo lugar".

A su entender, la mujer dominicana valora la importancia del cuidado de su marca personal y la prioridad del concepto belleza integral. "Es por ello que utilizando los servicios que ofrecen en Get Ready With US encontrarán la solución perfecta en este centro de belleza todo incluido".

Guzmán puntualizó que el bienestar integral o wellness y servicio de lujo es de gran importancia en estos tiempos. "La mujer necesita trabajar la belleza interior para poder proyectarla en la armonización de su cuidado, estilismo y marca personal".

Destacó que en un mundo acelerado e híper conectado es imprescindible una experiencia de relajación y buen servicio mientras se prepara y que el hecho de organizar una logística de cómo debe lucir ya no sea una preocupación.

Es importante resaltar que estas estrategias han sido reforzadas y estudiadas de la mano de la profesional de nacionalidad colombiana Natalia Jaramillo, quien tiene más de 13 años de experiencia ofreciendo servicios de lujo en Dubái y de trabajar diversas marcas y estrategias dentro del mundo sibarita, las cuales han sido impregnadas por Laura Marie para ofrecerlas en el país.

Luego de más de 12 años de experiencia en el mundo de la moda y de su participación en Miss República Dominicana en 2012, Laura ha realizado estudios de investigación profundizando en el sector de la belleza en la República Dominicana, luego de interactuar experiencias internacionales y analizar nuestras grandes fortalezas y oportunidades de mejoras.

Laura Marie en su desarrollo profesional se ha desempeñado como abogada, gerente de proyectos en el desarrollo de marcas privadas e institucionales y productora de televisión de la agencia Neuronas Creativas. Al tiempo que continúa al frente de su programa de análisis e investigación social "Frontal" bajo su firma LMG Communications.

Get Ready With US está ubicado en la Olof Palme No. 7, Local 7B, 2do. Nivel, San Gerónimo.

