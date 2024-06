Los estudiantes de Cine del INTEC realizarán posgrados en el exterior

Nicole Reyes, Tomás Cruz, Daniel D´ Meza y Brisa Rivas,quienes son egresados y estudiantes de término de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), viajarán a Barcelona, España para realizar una maestría, gracias a las becas otorgadas por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC).

Tras su visita a las instalaciones del INTEC, los directivos de la ESCAC Aintza Serra, Sergi Casamitjana y Aritz Lekuona, valoraron "el alto nivel técnico y artístico" de los estudiantes del INTEC, afirmación que incluyeron en un acuerdo realizado junto a representantes del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, entre ellos Dalul Ordehi, decana, y Alfredo Padrón, coordinador de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual.

Durante el acto de entrega de becas Ordehi explicó que con la visita de la ESCAC al país se habilitan oportunidades de establecer alianzas tanto en el ámbito académico y de producción.

"En el INTEC estamos altamente comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la carrera de Cine, porque estamos convencidos de la calidad del programa, de sus docentes y especialmente del talento de sus estudiantes", dijo.

Sergi Casamitjana, director de la ESCAC, expresó que el INTEC tiene todo lo necesario para hacer cine. "Conocimos a los coordinadores, a los docentes y hemos visto a un equipo con tantas ganas de prosperar y creo que solo hace falta atar cabos para que esto explote y comience a subir", compartió como analogía.

"Hacer avanzar las cosas empieza por una voluntad. Aquí solo se esperan grandes avances porque trabajando se llega a todos los sitios", agregó.

Padrón explicó que la ESCAC ofreció varias becas a estudiantes de término mediante una selección realizada en el auditorio de la OSES, donde los estudiantes presentaron sus portafolios. "Ellos están conscientes del potencial creativo de nuestros estudiantes y de la excelencia de nuestra enseñanza universitaria", expresó el también docente de la carrera.

Entre los estudiantes seleccionados Nicole Reyes se especializará en Producción; Tomás Cruz, en Sonido; Daniel D´ Meza en Fotografía Creativa y Nuevos Formatos, y Brisa Rivas en Guion.

"Los directivos de ESCAC han dirigido su mirada hacia la Carrera de Cine y Comunicación Audiovisual de INTEC, al constatar que cerca de 60 egresados de sus Maestrías en la Escuela Superior de Cine de Cataluña, provienen de República Dominicana, entre ellos algunos de nuestros docentes y egresados", así lo afirmó Padrón al describir la visita de los catalanes.

Sobre ESCAC

Es una institución fundada en 1993 y adscrita a la Universidad de Cataluña. Sus egresados son conocidos por haber obtenido numerosos premios internacionales y realizar películas para el exigente mercado norteamericano y las plataformas de streaming como Netflix.

Su éxito más resonado es la nominación al Oscar de su egresado Juan Antonio Bayona, con su película "La Sociedad de la Nieve" y quien ha dirigido además producciones de gran resonancia como "The Lord of the Rings", "El Orfanato" y "Jurassic World: el Reino Caído".

Entre las producciones de películas y series de Netflix realizadas por egresados de esta escuela figuran "La Casa de Papel", "Nowhere", "A través del Mar", "El Cuerpo en Llamas" y "Élite" entre otras.

La Licenciatura en Cine y Comunicación Audiovisual

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) incluyó la Licenciatura en Cine y Comunicación Audiovisual en 2018, el objetivo del programa es formar profesionales integrales con pensamiento crítico y creativo, habilidades para el trabajo en equipo, el liderazgo, la planificación, la gestión de proyectos innovadores y emprendedores; anclado a las nuevas herramientas y plataformas del mundo digital.