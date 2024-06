Grandes líderes femeninas participan en segunda edición de "Mujeres Que Transforman"

Con el objetivo de promover el emprendimiento femenino, Alpha Inversiones, AFP Crecer, Seguros Crecer y la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión ALTIO celebraron el evento "Mujeres que transforman", este año bajo el tema: personas con sueños extraordinarios.

El encuentro, que se realiza por segundo año consecutivo, reunió a destacadas líderes de empresas y organizaciones sin fines de lucro que promueven cambios duraderos en la sociedad a partir de sus iniciativas.

Entre estas se encontraron Alexandra Matos de Purcell, presidenta de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI); Lucile Houellemont, presidenta de Dominican Watchman; Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación de Zona Francas de las Américas; y Katherine Motika, fundadora y directora de la Fundación Jompéame.

Mientras que la destacada alpinista Thais Herrera, la primera mujer dominicana en alcanzar la cima del Monte Everest en el pasado mes de mayo, tuvo a su cargo la conferencia magistral titulada "Everest, transformando sueños en realidad".

"Las personas ordinarias podemos lograr cosas extraordinarias", expresa Herrara. "Eso es mucho de lo que yo promuevo con mi mensaje, que uno sepa que desde el punto en el que uno esté puede ir evolucionando. Muchas veces requiere trabajo, disciplina, sacrificios y no siempre es todo color de rosa. Hay que ser flexible al cambio, pero se puede lograr y hay formas para lograrlo".

Asimismo, cada una de las participantes habló de sus experiencias, cómo impulsaron sus proyectos, las barreras que afrontaron y de qué manera enfrentan los retos de permanecer ante las dificultades.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/14/13062024-mujeres-que-transforman-4.jpg Glenys Acosta y Rocío Valerio. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/14/13062024-mujeres-que-transforman-5.jpg Angie Sánchez, Mayho Mazara y Jeaune María Badía. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/14/13062024-mujeres-que-transforman-6.jpg Priscila Tavares, Aurora Viñas y Valerine García. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/14/13062024-mujeres-que-transforman-7.jpg Rossy Padilla y Elizabeth Martínez. (NEAL CRUZ)

Agenda de inclusión

En la actualidad, Alpha Inversiones, AFP Crecer, Seguros Crecer y ALTIO están siguiendo una agenda de inclusión y empoderamiento femenino tanto a nivel interno como externo, con la perspectiva de impactar en el crecimiento humano y profesional de las mujeres y generar un impacto positivo en la sociedad dominicana.

"Soy ingeniera y cuando yo empecé a estudiar ingeniería, yo era la única mujer en la facultad. En ese momento no entendía por qué no había más mujeres, luego entendí que es parte de esa cultura que nos hace falta, de entender que las niñas tienen derecho a participar en las ciencias y que orgullo me da cuando veo a una mujer dominicana en la NASA o buscando a Cleopatra. Podemos incursionar en cualquier área que nos inspire, aquello que prenda esa pasión en nuestro corazón", comenta Herra.

Esto, bajo la visión de que las grandes transformaciones del mundo empiezan con personas con ideas extraordinarias, lo que justamente representan las mujeres que se unieron a este evento.

"Lo que hacemos es apostar a promover la equidad, mientras mostramos que todas las personas pueden impulsar grandes iniciativas", destacaron las entidades que organizaron esta segunda edición de Mujeres que Transforman.

Sobre las empresas que apoyan este evento

Alpha Inversiones es una empresa de servicios de intermediación financiera , posicionada como un destacado referente en el mercado de valores de la República Dominicana. Actualmente, se destaca como el puesto de bolsa de mayor impulso en el país, cerrando el año 2023 entre los tres primeros lugares en patrimonio. Para más información se puede visitar la página web de esta empresa.

es una empresa de servicios de , posicionada como un destacado referente en el mercado de valores de la República Dominicana. Actualmente, se destaca como el puesto de bolsa de mayor impulso en el país, cerrando el año 2023 entre los tres primeros lugares en patrimonio. Para más información se puede visitar la página web de esta empresa. AFP Crecer una entidad que se ha consagrado como especialista en la administración de fondos de pensiones . Convirtiendo en su mandato primordial: salvaguardar el bienestar financiero futuro de sus afiliados. Esto se logra mediante la gestión prudente y proactiva de sus inversiones. Sin escatimar esfuerzos en el plano tecnológico, para mantener su liderazgo como una AFP con un indeleble sello de innovación. Para más información se puede visitar la página web de esta empresa.

una entidad que se ha consagrado como especialista en la de fondos de . Convirtiendo en su mandato primordial: salvaguardar el bienestar financiero futuro de sus afiliados. Esto se logra mediante la gestión prudente y proactiva de sus inversiones. Sin escatimar esfuerzos en el plano tecnológico, para mantener su liderazgo como una AFP con un indeleble sello de innovación. Para más información se puede visitar la página web de esta empresa. Seguros Crecer es una empresa aseguradora con 15 años de trayectoria en el mercado dominicano. Desde sus inicios, ha brindado el mejor servicio , protección y confianza a sus clientes, ofreciendo productos pensados para sus necesidades con un equipo altamente profesional y comprometido. Para más información se puede visitar la página web de esta empresa.

es una empresa aseguradora con 15 años de trayectoria en el mercado dominicano. Desde sus inicios, ha brindado el mejor , y confianza a sus clientes, ofreciendo productos pensados para sus necesidades con un equipo altamente profesional y comprometido. Para más información se puede visitar la página web de esta empresa. ALTIO es una empresa líder en la administración de fondos de inversión en República Dominicana que destaca por su innovación y diversificación en la colocación de fondos. ALTIO facilita el acceso a oportunidades de inversión en diversos sectores clave de la economía local, como turismo, energía, sector inmobiliario y mercado de valores. Para más información se puede visitar la página web de esta empresa.