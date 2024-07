Presentan documental sobre la belleza y la riqueza cultural dominicana

A partir de mañana, 25 de julio, en las salas de cine de Fine Arts Cinema Café at Novo Centro se proyectará la nueva serie documental "I live where you vacation", de la productora Bougroup.

Este primer volumen se titula "El árbol de la vida" y se desarrolla en la provincia de Samaná.

Para el lanzamiento se realizó un encuentro, en el que se ofrecieron los detalles de esta iniciativa que cuenta con la participación de la comunicadora Pamela Sued y que resalta los encantos de Samaná, su riqueza cultural y sus costas.

José Ramón Alamá, productor general de Bougroup, expresó: "Nuestra misión es preservar el patrimonio de la nación para las futuras generaciones a través de la imagen y el sonido con el objetivo de conservar la propiedad cultural del país".

Alamá también comentó que el próximo año estrenarán en la plataforma de Disney++ un documental titulado "Cuentos del Cacao", posicionando por primera vez el cacao dominicano en el panorama audiovisual internacional.

"Es una oportunidad increíble. Hay que enseñarle al mundo la riqueza de nuestra cultura y puedan descubrir tesoros como por ejemplo como el país guarda uno de los mejores cacaos del mundo; debemos aprovechar esta oportunidad para mostrar todo lo que este país tiene para ofrecer".

En tanto que, el productor ejecutivo y director Héctor M. Valdez habló sobre la importancia de estos proyectos: "Para nuestra organización, la preservación de los registros culturales es imperativa y salvaguardarlos para las futuras generaciones se convierte no solo en una responsabilidad, sino en una necesidad fundamental".

"I live where you vacation" no solo fue una exploración geográfica, sino también un viaje de crecimiento personal y espiritual, manifestó Pamela Sued, conductora y guía del audiovisual, quien además indicó que "cada reto superado, cada aventura vivida, me ha enseñado valiosas lecciones y ha enriquecido mi alma de maneras que nunca imaginé".

El documental "I live where you vacation" está dividido en cuatro largometrajes, cada una ofreciendo una visión profunda y cautivadora de distintas regiones y su patrimonio cultural:

Vol. I - El árbol de la vida (25 de julio)

Vol. II - (22 de agosto)

Vol. III - (12 de septiembre)

Vol. IV - (26 de septiembre)

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/22072024premier-el-arbol-de-la-vida---samil-mateo-dominici3--samil-mateo.jpg Isabella Chaparro y Gabriella Chaparro. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/begona-goicochea-hector-manuel-valdez-fior-daliza-de-valdez-y-hector-valdez-albizu-.jpeg Begoña Goicochea, Héctor Manuel Valdez, Fior D'Aliza de Valdez y Héctor Valdez Albizu. (FUENTE EXTERNA)