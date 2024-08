BMCargo dio a conocer novedades del 11vo. Torneo Invitacional de Golf

La 11va. edición del tradicional torneo invitacional de Golf BMCargo, se realizará los días 19, 20 y 21 de septiembre en el campo de golf Punta Espada de Cap Cana, con una atractiva agenda cargada de novedades, nuevas locaciones y presentaciones de artistas internacionales en playa Juanillo, y un gran cierre en el Anfiteatro “The Legend Arena” del Dorado Park.

Los detalles fueron ofrecidos durante un cóctel realizado en Larimar Restaurante encabezado por Ramsés Atallah, presidente de BMCargo.

“Este torneo representa una excelente oportunidad para que el sector empresarial apoye este importante proyecto solidario. Nos regocija en gran manera comprobar la gran acogida que tiene este evento deportivo, el cual se ha celebrado durante 11 años de manera consecutiva”, agregó.

Afirmó que durante los diez años del Torneo BMCargo se ha recaudado más de 13 millones de pesos que han sido destinados, hasta el momento, a 10 Fundaciones sin fines de lucro.

De su lado, Félix Olivo director técnico del torneo destacó que, “este año participarán 360 jugadores, y se jugará en modalidad Best Ball Stableford Modificado con el 70% del hándicap.

Se premiarán el Mejor Score Gross Overall y el Mejor Score Neto Overall y cada día 3 lugares netos por categoría (A, B, C), premios especiales por día de juego, y de nuevo regresa la categoría de damas que accionará el jueves”.

Olivo también dijo que la innovación de juego este año será que cada día estará dedicado a una de las Fundaciones.

Se medirá el promedio de score por puntos de cada día de juego, y la Fundación que gane obtendrá el 45% del restante 50% de los beneficios. La que quede segundo un 30%, y la que ocupe el tercer lugar, un 25%”.

Manteniendo su espíritu altruista y como parte de su responsabilidad social los fondos recaudados este año serán destinados a la Fundación “Quiéreme Como Soy” que trabaja en la promoción de la inclusión en nuestra sociedad de personas con discapacidades cognitivas, así como las fundaciones Oír para Vivir, Faces Dominicana y Fundación María Laura.

Este torneo más que una justa deportiva, es un magno evento que estará lleno de emocionantes experiencias para todos los participantes y contará con la animación artística de Irving Alberti y Miralba Ruiz.

Asimismo, Reading Pantaleón será el encargado de la “Experiencia de Damas”, una serie de activaciones en el que las invitadas disfrutarán durante todo el fin de semana de invitaciones por parte de los patrocinadores, Reading consultor de imagen y estilista internacional tiene a su cargo el estilismo del torneo.

Sobre BMCargo

BMCargo es una empresa de logística de transporte de mercancías a nivel mundial, con casi tres décadas en el mercado. Cuenta con 60 sucursales en República Dominicana, oficinas en Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, y aliados comerciales en todo el mundo.