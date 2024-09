Banco Promerica inaugura nueva sucursal en el Sector Gazcue

Banco Promerica anuncia la apertura de su nueva sucursal en el sector Gazcue en el Distrito Nacional.

Esta apertura forma parte del compromiso continuo de la entidad financiera en la expansión de su presencia física, con el objetivo de estar más cerca de los clientes y ofrecer productos innovadores y respuestas ágiles a sus necesidades financieras.

Durante el acto de apertura que se llevó a cabo en las nuevas instalaciones, el presidente ejecutivo de Banco Promerica de la República Dominicana, Carlos Julio Camilo, señaló: "En los últimos cuatro años, en Banco Promerica hemos consolidado nuestra presencia en el país con la apertura de nuevas sucursales en puntos estratégicos, así como la continua modernización de nuestros espacios físicos con la finalidad de seguir facilitando las operaciones de nuestros clientes y brindarles una experiencia memorable", indicó Camilo.

Como parte de su plan de expansión Banco Promerica ha abierto sus puertas en distintas zonas dentro de las que se encuentran las sucursales ubicadas en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero e Independencia en el Distrito Nacional, así como el Centro Regional del Cibao en Santiago y una sucursal ubicada en la provincia de La Vega.

Además, se han trasladado dos sucursales a modernas instalaciones ubicadas en Bella Vista Mall en el piso 1 y en el sector Próceres en Garden Plaza.

La nueva sucursal Gazcue de Banco Promerica estará ubicada en la Avenida Simón Bolívar esq. C. Cayetano Rodríguez #504, Plaza Cariba, Sector Gazcue, D. N. Santo Domingo y estará abierta al público de lunes a viernes en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.