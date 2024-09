Ajualá celebra premio a la mejor propuesta de vinos de Centroamérica y el Caribe

El restaurante Ajualä ha sido galardonado por World´s Best Wine List Awards 2024 como la mejor propuesta de vinos de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

Esta distinción, otorgada por el prestigioso gremio World of Fine Wines no podía celebrarse de otra manera que alzando las copas en una cata especial para sus clientes y relacionados.

El chef y fundador de Ajualä Saverio Stassi y el wine director Thomas Sartori brindaron con los presentes con este logro que se suma a cinco años de reconocimientos como carta de vino notable por World of Fine Wines y Wine Spectator.

El galardón reseña al restaurante de autor por tener la "Mejor carta de vinos por copa de Centroamérica, Suramérica y el Caribe".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-04.jpg Saverio Stassi, Pamela Pérez y Thomas Sartori. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-05.jpg Omar Sarita, José Inoa, Cristina Rodríguez y Jorge Miguel. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-07.jpg Natalia López y Erika Fernández. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-06.jpg Ramón Ortega, Caroline Bonó, Rafael y Gina Izquierdo. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-11.jpg Douglas Carvajal, Marijo Fermín y Randy Fernández. (KEVIN RIVAS)

La velada contó con las palabras de bienvenida de Stassi agradeciendo a cada una de las personas que conforman Ajualä. "Tenemos una misma visión y un mismo sueño y lo estamos logrando. Gracias, reiteradas gracias", dijo emocionado al fundirse en un abrazo con el director de vinos, Thomas Sartori.

El maestro sommelier expresó que "con la carta de vinos de Ajualä desde un inicio teníamos claro nuestro objetivo: romper todos los esquemas".

Y luego de las felicitaciones, se escuchó al unísono un ¡salud! en medio de aplausos para dar inicio a la exclusiva cata.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-16.jpg La velada contó con una selección de vinos europeos. (KEVIN RIVAS)

Thomas Sartori, con 30 años de experiencia en el amplio universo de los vinos, dirigió junto a su equipo el encuentro con una exquisita selección de vinos. Las risas y las conversaciones formaron parte de la celebración.

La carta de Ajualä posee más de 850 etiquetas de vinos. En palabras del experto, p ara que la carta sea ganadora, necesita profundidad de añada, variedad, diversidad y muchas cosas.

Declara que la fortaleza más grande de la carta de vinos es la variedad de champán, con más de 130 etiquetas que "casi nadie tiene". Subraya que la propuesta de vinos por copa de Ajualä es espectacular.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-15_1.jpg La cata fue protagonizada por el maestro sommelier Thomas Sartori. (KEVIN RIVAS)

"Me siento muy feliz por este premio. Siempre creímos mucho en nosotros. Contamos con una carta que está muy por encima a lo que son los estándares aquí y a nivel internacional. Ese fue nuestro objetivo desde un principio", destacó a Diario Libre Sartori, un italiano dominicanizado.

Al hablar brevemente de su trayectoria, dijo entre risas que "m e dieron mi licencia para tomar hace más de 30 años y lo estoy aprovechando al máximo".

En estas tres décadas ha tenido experiencias en restaurantes con una y dos estrellas Michelín y con satisfacción confiesa que este logro "es como ponerle la cherry al pastel de lo que tú has hecho en tu vida", concluye.

Vinos de diversas regiones de Francia, España e Italia se disfrutan con la propuesta gastronómica del restaurante Ajualä.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-17.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-13.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-14.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/18092024-carta-de-vinos-ajuala-fine-wine---kevin-rivas-10.jpg

Una lista reputada

The World's Best Wine Lists es un programa de premios global creado en 2014 por la publicación multipremiada The World of Fine Wine.

Juzgado de acuerdo con un riguroso protocolo por paneles internacionales independientes de destacados profesionales, incluidos campeones mundiales de sumilleres, maestros sumilleres, maestros del vino y escritores de vinos muy respetados, es el primer programa de premios que reconoce la importancia crucial de una buena selección de vinos, independientemente del tamaño, en la experiencia gastronómica moderna en todo el mundo.