España y República conmemoran el Día de la Hispanidad

Como ya es una tradición, la Embajada de España en República Dominicana conmemoró el Día de la Hispanidad y su Fiesta Nacional.

Lo hizo en la residencia diplomática donde se llevó a cabo el encuentro con personalidades españolas y dominicanas, el cual fue encabezado por el embajador de España, Antonio Pérez- Hernández, su esposa Pilar Lladó, la primera dama de la República, Raquel Arbaje y el

Viceministro de Política Exterior Bilateral, José Julio Gómez.

Discursos de la velada

Las palabras centrales estuvieron a cargo del diplomático español, quien expresó que "estamos unidos por la historia y hemos desarrollado estrechos vínculos políticos, económicos, sociales y culturales, pero, sobre todo, es una relación basada en el afecto. Dominicana siempre tendrá en España un país amigo que le aprecie, que le entiende y que le apoya".

Asimismo, destacó que los intercambios comerciales continúan desarrollándose, ya que España es el principal socio comercial de Dominicana en la Unión Europea y uno de los principales socios comerciales a nivel mundial.

Agregó que el país que representa viene situándose entre los tres primeros inversores en RD. "Las empresas españolas han hecho una apuesta clara por el país".

A propósito del tema, mencionó que este año se celebra el centenario de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, la cual consideró que ha tenido un papel muy importante en la aprobación de la presencia empresarial española.

Cultura y educación

El evento contó con una diversa participación de los sectores de la sociedad. (LUDUIS TAPIA)

Asimismo, Hernández-Pérez calificó de muy estrechas las relaciones culturales. " Siempre hemos apreciado el talento, la creatividad y la vitalidad de la cultura dominicana y promovemos su infusión en el exterior y muy en particular en nuestro país".

Aprovechó para hacer saber el deseo de España en participar en la promoción y la infusión del patrimonio cultural dominicano, tanto arquitectónico como subacuático, arqueológico e inmaterial.

En cuanto a educación, destacó el grupo intenso de estudiantes dominicanos que deciden cursar sus estudios avanzados en España y una cada vez más amplia red de acuerdos bilaterales entre universidades españolas e instituciones educativas dominicanas.

Relación satisfactoria

Puso en relieve que una de las características que representa a la inmigración española en la República Dominicana es su interacción, su relevancia e influencia socioeconómica y su contribución al desarrollo político, económico, social e intelectual de la nación.

También hizo referencia a la fascinación especial que RD ejerce en los españoles. "Los que vivimos aquí nos sentimos realmente en casa . Ciertamente hay una afinidad muy especial y un año más reafirmo mi convicción de que todavía no he conocido a un español que no esté a gusto en este país y si no lo está, no es español".

Finalizadas sus palabras, José Julio Gómez hizo uso del discurso resaltando que la historia que compartimos es un testimonio de resiliencia y de revolución.

"Permítame aprovechar este escenario para reconocer el papel de la gloriosa comunidad dominicana y arrojada en España. Más de 200 mil dominicanos residen en este hermoso país, contribuyendo activamente al desarrollo económico, social y cultural del país que los ha escogido. Son embajadores vivos, armadores del trabajo, esfuerzo y solidaridad que definen a nuestro pueblo".

La velada culminó con un brindis por ambas naciones, gastronomía española y merengue en vivo.