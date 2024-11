Realizan la gala de Premios Montero de Oro al sector farmacéutico dominicano

El Gran Salón Ámbar del Dominican Fiesta Hotel & Casino fue el escenario que recibió el domingo la XVI edición de los Premios Montero de Oro, organizados por la Unión de Farmacias, Inc. y conducidos por las comunicadoras Laura de la Nuez y Lorenna Pierre.

Estos premios son otorgados a destacadas personalidades e instituciones vinculadas al sector farmacéutico en la República Dominicana y reconocen la trayectoria de liderazgo, el gran trabajo, el apego a la ética y los aportes a la sociedad de individuos o instituciones que constituyen un referente del sector farmacéutico.

Una tradición

Este evento de gran gala se ha convertido en una tradición y en él se resaltan los valores fundamentales de la libre y seria competencia.

A esta tradicional gala asistieron este año alrededor de 500 propietarios de farmacias de todo el país para conmemorar unidos su 40 aniversario y celebrar juntos el día de "Dueños de Farmacia".

Tras el desfile de los invitados por la alfombra roja, el opening inspirado en la ciudad de Roma contó con un cuerpo de ocho bailarinas profesionales, con la coreografía a cargo de las hermanas Natalie y Carolina Borsos, arreglos musicales de Freddmúsica y vestuario del diseñador Davis Durán.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/openig-dirigido-por-las-coreografas-natalie-y-carolina-borsos.jpg La ceremonia contó con una producción artística.

Los ganadores

Con este evento, la Unión de Farmacias celebró el 40 aniversario de la institución, siendo ganadores el doctor Julio Hazim con el Gran Mortero de Oro, y Pharmatech Farmacéutica S. A. el Montero de Oro Especial. Mientras el Mortero de Oro Póstumo lo recibieron dos importantes socios fallecidos: Lesvia Grullón y Primitivo Calderón, respectivamente.

En los premios póstumos la soprano Michelle Ubiñas, interpretó magistralmente, acompañada del pianista Hari Solano, la canción "Now we are free", tema de la película "El Gladiador".