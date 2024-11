Fundación Etikos celebrará el tercer Simposio sobre Investigación Colaborativa 2024

Con el lema "Conectando excelencia para fortalecer capacidades en salud", la Fundación Etikos realizará este viernes 29 de noviembre el Tercer Simposio sobre Investigación Colaborativa 2024, con el objetivo de fomentar el diálogo interdisciplinario en salud y bioética.

En la organización de la actividad científica participan, además, la Universidad Central del Este, el Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno Infantil Dr. Hugo Mendoza (Cenismi) y el Instituto de Investigación Colaborativa (Indeicol).

El presidente de la Fundación Etikos, doctor Julio Canario, informó en un comunicado que con el simposio también buscan promover modelos colaborativos que aborden problemas globales y, al mismo tiempo, presentar investigaciones y experiencias en temas como salud pública, ética y gobernanza.

De igual manera, Canario informó que el simposio se efectuará en el Salón Bruselas del Hotel Catalonia, ubicado en la avenida George Washington 500, en Santo Domingo, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El evento cuenta con el auspicio del Institute for Collaboration in Health (ICH), The Global Health Network LAC (TGHN) y Wellcome Trust.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-11.57.25-am.jpeg

Una plataforma de divulgación

"El Tercer Simposio de Investigación Colaborativa 2024 es una plataforma para que académicos, activistas comunitarios, formuladores de políticas, y estudiantes dialoguen sobre diferentes aspectos de la investigación para la salud, la colaboración científica y la equidad en salud, presenten sus ideas y proyectos de investigación, fortaleciendo redes y alianzas", indica el presidente de la Fundación Etikos.

Además serán analizados y discutidos modelos de colaboración científica, casos reales de investigaciones que aplican principios éticos y colaborativos, experiencias educativas exitosas, modelos de enseñanza-aprendizaje de la investigación bajo el principio de aprender haciendo o ´learning by doing´ y oportunidades de colaboración.

Temas del programa

En la agenda del programa del Simposio se incluyen conferencias, paneles y presentación de proyectos de investigación.

En ese sentido, la conferencia magistral "Oportunidades y retos de la construcción de capacidades para la investigación colaborativa en enfermedades infecciosas", será dictada por Hugo García, Ph. D., Unidad de Investigación en Enfermedades Emergentes y Cambio Climático de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Mientras en la sesión "Lecciones aprendidas durante experiencias en investigación colaborativa", la conferencia principal, "Proyecto sobre enfermedades infecciosas en la región Este de la República Dominicana", estará a cargo de Matt Dacso, PhD. New Charles E. Cheever Jr. Center for Medical Humanities and Ethics Director, y la maestra Aidé Cornielle, docente e investigadora, Facultad de Ciencias, Escuela de Biología (UASD), Presidenta del Instituto para la Investigación Colaborativa (Indeicol) e investigadora, de la Universidad Central del Este (UCE).

También participará Eddys Mendoza, M.A., encargado de la Unidad de Ética de la Fundación Etikos, que presentará el proyecto "La 4R Pa´ Dominicana: Investigación para la prevención de violencia en las Escuelas".

Así como Pamela Báez, M.D, directora de Investigaciones de la Clínica de Familia La Romana, quien tendrá la presentación de la "Investigación colaborativa en Clínica de Familia".

Entre otros temas que serán abordados en el simposio figuran "Aprendizaje recíproco: interfaces entre la comunidad y las comunidades de práctica científicas y epistémicas", cuya conferencia principal será "Investigación colaborativa: aumentando la calidad y asegurando la sostenibilidad", con Javier Bustos, Ph. D., de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, TGHN LAC Perú.

En tanto, el tema "Red de Participación Social en Investigación" será abordado por Luis Felipe Arias, M.A., coordinador MESH para Latinoamérica y el Caribe y "Etikos con la Comunidad".

Mientras, David Figueroa, Víctor Scharboy y José Rodríguez, de Desarrollo Local de la Fundación Etikos hablarán sobre "Etikos con la comunidad".

En otro orden, en la parte final del evento se premiará en las categorías de Beca de Investigación Ética al Dr. Andrés Peralta Cornielle, Sesión Pecha Kucha y Posters Científicos.

Para más información sobre el Simposio de Investigación Colaborativa, puede visitar la página web https://etikos.org/events/list/ o escribir al correo electrónico info@etikos.org.

