¿Qué trae el Samsung Galaxy S25?

Samsung Electronics ha anunciado oficialmente la llegada del Galaxy S25, su nueva serie de smartphones que redefine la experiencia móvil con la inteligencia artificial integrada y el innovador One UI 7. Disponible en 46 idiomas, esta nueva generación promete mejorar la interacción entre los usuarios y sus dispositivos.

La serie Galaxy S25 introduce agentes de IA con capacidades multimodales, integrados en One UI 7, que permiten realizar tareas complejas a través de voz, texto, video e imágenes. Funcionalidades como Now Brief y Now Bar optimizan la organización diaria, mientras que Writing Assist y Drawing Assist potencian la creatividad y productividad.

Además, con un solo comando, Gemini puede gestionar eventos en el calendario o mejorar búsquedas mediante Circle to Search, brindando información útil de manera instantánea.

Rendimiento y potencia sin precedentes

El Galaxy S25 está equipado con el potente Snapdragon 8 Elite Mobile, que optimiza la eficiencia energética y el procesamiento de IA en el dispositivo. Tecnologías exclusivas como ProScaler y el motor Digital Natural Image (mDNIe) de Samsung mejoran la calidad de imagen y la experiencia visual en pantalla.

Fotografía e ideo profesional

La serie Galaxy S25 lleva la captura de imágenes a otro nivel con:

Ultra Wide de 50 MP para fotografías detalladas desde cualquier ángulo. Nightography mejorado, reduciendo ruido en condiciones de poca luz.

Generative Edit y Portrait Studio, herramientas avanzadas de edición fotográfica.

Audio Eraser, que elimina ruidos no deseados en videos para un sonido de calidad profesional.

Diseño innovador

El Galaxy S25 presenta un diseño más ligero y resistente con materiales premium como el titanio mejorado. Además, Samsung reafirma su compromiso con la sostenibilidad utilizando materiales reciclados y garantizando 7 años de actualizaciones de software y seguridad.

Disponibilidad en República Dominicana

Juliano Vingilis, Director de Producto de Samsung para América Latina, destacó las ventajas del Galaxy S25 con IA multimodal, resaltando su capacidad para interpretar información de diversas fuentes en tiempo real y ofrecer respuestas personalizadas.

"La IA integrada en el Galaxy S25 optimiza la vida diaria del usuario, automatizando tareas y proporcionando recomendaciones inteligentes", señaló Vingilis.

El Samsung Galaxy S25 se posiciona como un verdadero compañero inteligente, combinando potencia, innovación y un diseño sofisticado para ofrecer la mejor experiencia móvil en 2024.