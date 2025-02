Celebran inauguración de Zart Capilar Health

Con la presencia de invitados especiales, personalidades del sector comercial y profesionales del area, la fundadora del Centro del Cuidado Capilar Zart, abrio sus puertas al publico, para brindarles asesoria con el analisis capilar.

Las palabras centrales de la activiad fueron pronunciadas, por Emely Michelle Báez, directora y fundadora del centro de cuidado capilar, quien explico que, Zart Capilar Health, es el primer centro en República Dominicana que implementó la Tricología como base científica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/2-natalia-perez-y-joel-guerrero-..jpg Natalia Pérez y Joel Guerrero. (FUENTE EXTERNA)

Baez, inicio en este camino por ser una apasionada, con todo lo relacionado al cuidado del mismo.

“Mi inspiración fue mi cabello, durante toda mi vida siempre he sido muy apasionada con todo lo relacionado al cuidado del mismo, también porque sucedían cosas con mi cabello que no encontraba explicación alguna, entonces ahí surge la necesidad de investigar la ciencia que había detrás del cabello, y me encontré con el mundo fascinante, importante y muy interesante de la Tricología, pude profundizar en cuanto investigaciones científicas que respaldan a la cosmética capilar, y conocer a profundidad sobre lo que había detrás de algo que conocemos de manera superficial como es el cuidado del cabello, y digo superficial, porque la mayoría piensa que todo se soluciona con comprar productos”, expresó.

Apunto la experta, el centro cuenta con un area técnica donde se ofrecen servicios alternativos al de peluquería tradicional, ya que se establecen protocolos personalizados por condición de cada cliente, todo enfocado en preservar la integridad del cabello y la salud capilar en sentido general.

Zart cuenta con equipos de última generación en sofisticada tecnología, avalados por la FDA y aprobado por los profesionales más relevantes en el sector de tricologia.

También contamos con nuestros productos de acción cosmética dirigidos a tratar la fibra capilar, llamados “Zart Hair Therapy” los mismos formulados con los más altos estándares de calidad y activos USDA Verified.

Sobre Emely Michelle Baez

Es tricologa certificada y acreditada por IAT-AATRI se ha especializado con capacitaciones en congresos de Tricología e investigación científica a nivel mundial de asociaciones como la WTS, IAT, Tricomed.

Asimismo, es parte de una asociación que se dedica a la investigación científica en todo lo relacionado a cuidado del cabello, opciones terapéuticas y cosmética capilar. También directora de la sociedad de Tricología en República Dominicana.