Paradisus by Meliá celebrará la segunda edición de "THE ONE Bridal Weekend"

Sócrates McKinney y Sara Sanghi en la primera edición de THE ONE Bridal Weekend. ( FUENTE EXTERNA )

Paradisus by Meliá, en coordinación con el experto del mundo de la moda y los eventos Sócrates McKinney, anunció que el sábado 29 de marzo se celebrará la segunda edición de "THE ONE Bridal Weekend", en la Plaza Colonial del emblemático Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort.

Se trata de "un evento único, donde la moda y el estilo se fusionan para presentar las tendencias más innovadoras en moda nupcial", de acuerdo con los organizadores.

"Estamos felices de llevar a cabo la segunda edición de THE ONE Bridal Weekend, con la participación de cinco destacados diseñadores dominicanos y casas de moda nupcial que representan en el país a las mejores firmas internacionales", manifestó Sara Ranghi, directora de Marketing & Brand Development para la Región América.

"En este evento, los futuros esposos asistentes tendrán la oportunidad de visualizar, en un solo día y en un mismo escenario, ese momento tan esperado: la realización de sus bodas. Meliá Hotels International siempre apuesta al talento local en cada uno de los rincones donde tenemos presencia con nuestros hoteles", agregó.

Destacó que Paradisus by Meliá, ofrece cinco exclusivos paquetes o colecciones de bodas totalmente personalizables, con una amplia variedad de servicios y amenidades: "No shows allowed", ceremonia chic y relajada; "Nature Vibes", especial para quienes buscan transmitir la paz de la naturaleza.

Asimismo, "Out with a Bang!", una experiencia elegante y llena de estilo bajo las estrellas; "All Aboard", colección hecha a la medida que permite la mayor flexibilidad en la decoración; "It Takes Two or a Few", celebración íntima solo para dos o un número reducido de invitados.

Por su parte, el productor general de THE ONE Bridal Weekend Sócrates McKinney, expresó su satisfacción de formar parte de esta interesante plataforma, de la mano de Meliá Hotels International, que se ha convertido en el destino perfecto de moda nupcial.

"Agradezco la entrega y dedicación de cada uno de los diseñadores que presentarán su colección, inspirada en una historia de amor, donde cada detalle ha sido minuciosamente seleccionado", resaltó McKinney.

Agenda

La agenda de THE ONE Bridal Weekend incluirá la participación de los diseñadores Hippólito, quien presentará su colección "The One, Hippólito", diseñada exclusivamente para novios que buscan elegancia, sofisticación y un estilo impecable en su gran día.

Manuel Febrillet presentará su "Elegancia de Destino", inspirada en los distintos escenarios donde puede celebrarse una boda de destino con una propuesta sofisticada y versátil.

The White Dress Bridal Boutique, presentará la colección TWD, con una variedad de estilos que se adapten a diferentes gustos, como vestidos de corte A, sirena, bohemios y princesa, con materiales ligeros.

Por su lado, el destacado diseñador santiaguero Rafael Rivero, busca inspiración en el jardín para crear una novia romántica y moderna que busca en sus texturas y siluetas el vestido de su sueño.

Laura García Bridal presentará una colección inspirada en piezas clásicas con un giro moderno para la novia que se atreva a salirse un poco de lo usual, vestir seda y encajes de una forma no convencional.

Además, el evento incluirá el THE ONE Talk, donde los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar y conocer a los diseñadores que participan en esta segunda edición THE ONE.

Las parejas interesadas en participar en THE ONE Bridal Weekened, pueden obtener información y reservar su hospedaje contactando a pujclusterreservaciones@melia.com

