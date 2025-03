Spirits Sessions inicia su plataforma de eventos de 2025 con el Cocktail Event

Spirits Sessions presentó la tercera edición de The Cocktail Event 2025, una experiencia donde las principales marcas del mundo ofrecieron bares especializados con cócteles icónicos como Margarita, Negroni, Old Fashioned, Spritz, Paloma y Martini, elaborados por reconocidos mixólogos.

"The Cocktail Event es un tributo a los cócteles más importantes, donde mixólogos se inspiran para crear su mejor obra y deleitar a los invitados. Además, en este 2025 en Spirits Sessions contaremos con eventos destacados como Grand Rum Sessions, The Wine Event, The Wedding, The Whisky Event, The Tequila Event" y el Sports Watch Series, señaló Del Monte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/11/margaret-mora-michael-rodriguez-y-mariel-valeiron-2a168a43.jpg Margaret Mora, Michael Rodríguez y Mariel Valeiron. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/11/laura-andujar-vicky-naut-y-sofia-lugo-1cfb10dd.jpg Laura Andújar, Vicky Naut y Sofía Lugo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/11/pedro-duboqc-rosa-espaillat-y-santiago-navio-e5296696.jpg Pedro Duboqc, Rosa Espaillat y Santiago Navío. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/11/luis-emililo-gomez-y-amigos-615cdabc.jpg Luis Emililo Gómez y amigos. (FUENTE EXTERNA)

Bebidas espirituosas

Desde su fundación en 2019 por Leonardo Del Monte y Miguel Toirac, Spirits Sessions se ha posicionado con eventos exclusivos que combinan bebidas espirituosas de alta gama y experiencias de networking. Su éxito comenzó con las icónicas Rum Sessions, reuniendo los mejores rones del mundo, maridajes perfectos y cigarros premium.

"Nuestra misión es reinventar los eventos sociales con un toque distintivo que mezcla educación, cultura y entretenimiento", expresó Leonardo Del Monte.

De su lado, Miguel Toirac destacó la evolución del concepto: "Cada edición de The Cocktail Event refleja nuestro compromiso con la excelencia, creando experiencias memorables para un público selecto que aprecia la coctelería de calidad y la innovación".

"Cada vez más la coctelería va en aumento en un segmento de lujo donde mixólogos y bartenders sorprenden con sus creaciones en los principales restaurantes y bares del mundo," Agregó Toirac.