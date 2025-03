Palladium Hotel Group amplía en República Dominicana sus programas sociales y ambientales

"4 Causes To Take Action", el programa social de Palladium Hotel Group, llega a República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Palladium Hotel Group, la cadena hotelera española perteneciente al Grupo Empresas Matutes y con presencia en España, República Dominicana, México, Brasil, Jamaica, Italia, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos continúa impulsando en América su área de Responsabilidad Social Corporativa, Palladium Cares.

Palladium Cares desarrolla iniciativas en torno a sus tres ejes de actuación "Our People, Our Community y Our Planet" con las que el grupo empresarial busca impactar positivamente desde sus empleado y familiares, hasta en las comunidades en las que opera.

Tras un primer año exitoso, el apoyo de la Fundación Abel Matutes proporciona un nuevo impulso.

La Fundación Abel Matutes, creada en para sustentar las acciones sociales del Grupo Empresas Matutes, ha ampliado significativamente su ámbito de actuación y ha multiplicado por diez su presupuesto con el objetivo de financiar iniciativas de mayor alcance e impacto por medio de Palladium Cares tanto en Europa como en América.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/14/dsc07824-c2ec92f2.jpg

"4 Causes To Take Action" aterriza en América

El programa de Palladium Cares "4 Causes To Take Action" promueve iniciativas en torno a la infancia, las desigualdades sociales, la atención a los mayores y el cuidado del medio ambiente.

Actualmente disponible en Europa y en República Dominicana, donde la cadena hotelera tiene presencia en Punta Cana (bajo las marcas Grand Palladium Hotels & Resorts y TRS Hotels) y Santo Domingo (Fiesta Hotels & Resorts), tiene intención de expandirse próximamente a los demás destinos del Caribe.

Desde su lanzamiento, Palladium Cares ha contado con más de 1,220 voluntarios, colaboradores del grupo hotelero, que han participado en 130 proyectos sociales, de la mano de 95 organizaciones sociales especializadas en Europa y República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/14/dsc09686-a3417e60.jpg

Compromiso social, ambiental y circularidad

Palladium Cares, tiene siete Centros de Capacitación y Atención Familiar gestionados en colaboración con entidades locales Jamaica, Brasil y México, recién inaugurado junto la Fundación Origen.

Estos son proyectos que reflejan el compromiso de Palladium Hotel Group con las comunidades locales en las que opera, ofreciendo capacitación accesible, relevante y alineada a las necesidades del mercado laboral de cada región, entre otras acciones

Adicionalmente, se destaca el fuerte compromiso de la compañía en los proyectos relacionado con la circularidad económica.

Por ejemplo, el centro agrícola de Brasil; y con la eficiencia energética y del consumo de agua para lo que se han llevado a cabo inversiones en equipos y desarrollo de políticas y operativas que favorecen un mejor manejo de estos recursos limitados.

Sobre Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española con más de 50 años de experiencia, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM). El grupo opera más de 40 hoteles y más de 13,000 habitaciones, distribuidos en ocho países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, y

Esta entidad también gestiona 10 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, la marca Hard Rock Hotels bajo licencia con tres hoteles en Ibiza, Tenerife y Marbella y la marca efímera 45 Times Hotels.

Palladium Hotel Group se caracteriza por su filosofía de atención a su equipo humano y de ofrecer a sus clientes un alto nivel de calidad en sus productos y servicios.