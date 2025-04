DiarioSalud premia personalidades influyentes de 2024

DiarioSalud celebró una ceremonia para dar a conocer a los ganadores de la edición 2024 del premio Personalidades Influyentes, un evento anual que destaca a personas y líderes dentro de instituciones del sector salud.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la doctora Vhyna Ortega, vicerrectora académica de UNIBE, quien expresó: "Me complace acompañarlos en esta premiación que marca el cierre de una jornada enriquecedora y necesaria para nuestro país. En nombre de toda la comunidad académica de UNIBE, especialmente del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Marcos Núñez, y del equipo de la Escuela de Medicina, les damos una cordial bienvenida".

Sostuvo que se trata de la novena edición de un premio que reconoce a quienes han generado un impacto significativo en el ámbito de la salud, ya sea a través de la investigación, la mejora en el acceso a los servicios, la promoción de hábitos saludables o la implementación de políticas públicas transformadoras.

Concluyó dando las gracias a DiarioSalud por organizar este espacio de aprendizaje y conexión, y felicitó a todos los galardonados.

Por su parte, Miguel Sainz, fundador de DiarioSalud, hizo un recuento de lo vivido en el DiarioSalud Meet, además ofreció detalles de la organización de la premiación, que comenzó en noviembre con las postulaciones en 15 categorías, donde fueron seleccionados los finalistas por el comité de selección.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/premiacion-051-124123c6.jpg Este premio es un reconocimiento para aquellos que han realizado contribuciones significativas al bienestar y la mejora del sistema de salud. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, resaltó que por cada ganador de una estatuilla se entregará una prótesis a un niño en representación de los galardonados. En esta oportunidad serán entregadas el doble de prótesis, a través de una red nacional donde participan médicos independientes y las empresas de tecnología en 3D y personas que se unan para colaborar.

Por su parte, la doctora Togarma Rodríguez, miembro del comité de selección, explicó el riguroso proceso que se lleva a cabo para la elección de las Personalidades Influyentes DiarioSalud, que va desde la captación de las propuestas hasta la revisión, para llegar finalmente a la fase de elección de los finalistas, donde el ganador es posteriormente elegido a través de los votos del público.

Los ganadores de esta edición

En esta edición, se valoraron tanto las acciones individuales como los logros de aquellos que dirigen instituciones clave, sin importar su nacionalidad, siempre que sus esfuerzos hayan sido fundamentales para mejorar los servicios de salud y fortalecer el sistema en el país, durante el periodo 2024.

En esta edición, la Personalidad Influyente DiarioSalud 2024 fue la doctora Ana Simó, la finalista que más votos obtuvo.

Los ganadores de cada categoría fueron los siguientes:

Categoría Innovación y Tecnología: doctora Lizbel Arredondo

Categoría Asociaciones de Pacientes: señora Elaine Ortega

Categoría Investigación y Desarrollo: doctor Robert Paulino

Categoría Acciones Humanitarias y Filantropía: doctor Richard Medina Díaz

Categoría Patronatos y Gestoras: señora Mirka Morales

Categoría Dirección Hospitalaria: doctor Julio Castaños

Categoría Comunicación y Redes Sociales en Salud: doctora Ana Simó

Categoría Jornadas y Operativos Médicos: doctora Pamela Pol Paulino

Categoría Políticas y Salud Pública: doctor Víctor Atallah

Categoría Campaña o Movimiento de Salud: doctora Alexandra Hichez

Categoría Evento de Salud: doctor Rafael Mena

Categoría Instituciones o Sociedades Científicas: doctora Rosa Abreu

Categoría Estrategias y Negocios: doctora Patricia González Pittaluga

Categoría Educación en Salud: doctora Glenny Álvarez

Categoría Institución Pública: doctor Víctor Atallah

Sobre el premio

El Premio Personalidades Influyentes de DiarioSalud es un reconocimiento que honra a aquellos que han realizado contribuciones significativas al bienestar y la mejora del sistema de salud en República Dominicana, a través de proyectos e iniciativas que impactan positivamente en la salud de la población.

Este evento se realizó gracias al apoyo de los patrocinadores: UNIBE, CEMDOE, Two Oceans In Health, Dinafa, Mycare, Turenlaces, Mayo Clinic, GO Import Club, Megusta.do, VOZZ Media Network, Buscamed.do, Centro Médico Punta Cana Hospital General Plaza de la Salud, El Nuevo Diario, ARS Primera, Seguros Reservas, Servicio Nacional de Salud y Grupo Doctors.