High Spirits Co. presenta la nueva campaña de Glenmorangie, protagonizada por Harrison Ford

High Spirits Co. presentó junto a Glenmorangie, el reconocido whisky escocés, la nueva campaña global Once Upon a Time in Scotland, protagonizada por el ícono del cine, Harrison Ford.

La campaña se presentó con un evento entre clientes y amantes del whisky, que incluyó una cata maridaje a cuatro tiempos con las principales variedades de Glenmorangie.

"Nuestra promesa se centra en ofrecer productos extraordinarios y Glenmorangie es una de las joyas más preciadas de las Tierras Altas de Escocia. Es un single malt whisky que se destaca no solo por su origen, sino por la artesanía en su proceso de producción y su calidad, y qué interesante es ver esa historia contada junto a un auténtico icono mundial y amante del whisky como es Harrison Ford", comentó Andrew Brant, gerente general de High Spirits Co.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/manuel-garcia-roberto-herrera-yaqui-nunez-del-risco-y-ernesto-sanchez-a6741609.jpg Manuel García, Roberto Herrera, Yaqui Núñez del Risco, y Ernesto Sánchez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/sheila-hernandez-y-andrew-brant-de-high-spirits-co-6070619c.jpg Sheila Hernández y Andrew Brant, de High Spirits Co. (FUENTE EXTERNA)

Legendario por sus innumerables papeles icónicos en películas, el actor de Hollywood da vida a la artesanía y el legado de Glenmorangie, con un humor irónico en una serie de películas dirigidas por el actor y cineasta Joel Edgerton.

"Me encantó trabajar con el equipo de la destilería; todos fueron fantásticos. Todo el proceso de rodaje estuvo lleno de alegrías inesperadas: pequeños momentos inesperados. Es un homenaje a la sensibilidad de Glenmorangie. Creo tiene cierto encanto, porque es sencillo y simplemente divertido.", comentó Ford sobre la su participación en la campaña global.

Once Upon a Time in Scotland lleva al espectador tras las cámaras mientras Harrison Ford viaja a la casa de Glenmorangie en las Tierras Altas de Escocia, para descubrir la habilidad y la artesanía que se requieren para elaborar cada botella de este complejo y elegante whisky.

El actor disfruta de la auténtica experiencia escocesa: desde familiarizarse con los matices de la pronunciación escocesa y la etiqueta del kilt, hasta conectar con los lugareños con un trago de single malt whisky, todo ello grabado con un estilo poco convencional y deliberadamente fuera de guion.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/harrison-ford-junto-a-glenmorangie-1-fd05e8ac.png https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/harrison-ford-junto-a-glenmorangie-98c78ff2.png

Junto a la presentación de Once Upon a Time in Scotland, High Spirits también presentó la nueva edición de Glenmorangie The Original. Glenmorangie ha reinventado su whisky insignia The Original, pasando de diez años a doce años de añejamiento.

Tras 12 años de envejecimiento en barricas de bourbon, The Original 12 Years Old destaca notas de naranja, miel, vainilla y melocotón. Este whisky ha sido aclamado por la crítica, que le otorgó una codiciada medalla de oro en los prestigiosos World Whiskies Awards 2024.

Todos los cortometrajes correspondientes a la campaña Once Upon a Time in Scotland están disponibles en Glenmorangie.com. Para conocer más sobre Glenmorangie en el país y disfrutar de sus productos, el público puede visitar la web de la empresa, o visitar la tienda especializada Punto y Corcho.

Sobre High Spirits Co. y Glenmorangie

High Spirits Co. es una empresa distribuidora de vinos y tienda especializada, con la misión de ofrecer una selección de vinos y destilados extraordinarios al público local.

Entre éstos se encuentra Glenmorangie, un reconocido whisky escocés de pura malta, cuyos productores llevan más de 180 años perfeccionando su arte, con la misión de traer nuevos sabores y posibilidades al mundo del whisky de pura malta.

Con su filosofía de "origen, autenticidad e historia", High Spirits Co. ha construido un portafolio de productos únicos que van desde vinos y Champagne a destilados posicionados en el paladar dominicano como el ron, whisky y tequilas, entre otras variedades.