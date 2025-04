OMD Dominicana es premiada en los Planning & Buying Awards

OMD Dominicana marcó un hito en la industria publicitaria regional al alzarse con el galardón Best in Show en los Planning & Buying Awards 2024, organizados por MediaPost en Estados Unidos.

La campaña ganadora, Only Five, producida por Farmacia Carol y Pagés BBDO, no solo conquistó el máximo reconocimiento de la noche, sino que también se llevó dos premios adicionales en las categorías:

Corporate Responsibility / Non Profit

/ Non Profit Pharma / Health Wellness

Este logro convierte a OMD Dominicana en la primera agencia de medios de República Dominicana y de toda Latinoamérica en obtener este premio, destacando el talento y la capacidad estratégica de la región en una de las competencias más exigentes del ámbito internacional, dedicada exclusivamente a la efectividad y creatividad en medios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/17/premios-omd-99a42d77.jpg

"La creatividad en medios es un factor determinante para captar la atención y maximizar el impacto de las marcas", expresó Johnny Matos, Chief Officer de Omnicom Media Group Dominicana, al recibir el premio.

"Este premio, que se centra exclusivamente en la excelencia en medios, confirma que desde República Dominicana y Latinoamérica podemos liderar con ideas que no solo compiten, sino que sobresalen a nivel global. Es un orgullo que Only Five haya sido elegida como la mejor campaña del año", agregó.

La campaña Only Five destacó por su enfoque innovador en medios, utilizando estrategias de data y planificación integrada para optimizar la atención del consumidor en momentos clave, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el pensamiento creativo y estratégico en medios puede transformar resultados.

