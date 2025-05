Reconocen a Hyatt Zilara Cap Cana con seis galardones en los premios de TripAdvisor

El complejo hotelero Hyatt Zilara Cap Cana, ha sido galardonado en seis categorías de los TripAdvisor Top Awards 2025 y Travelers´ Choice Best of the Best, convirtiéndose en la primera propiedad en República Dominicana que figura entre los mejores hoteles del mundo y del Caribe.

Dentro de las posiciones ´Top´ en el Caribe, el hotel fue reconocido como #1 Luxury Caribe, #1 All-Inclusive Caribe y #2 en Top Hotels Caribe, que incluye todas las categorías.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/11/988cda76-5fa8-4d93-839b-0fb4163b356c-ec1b6a09.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/11/adfdaff2-973c-4cd1-9832-0a5af69e58cd-b72bc01d.jpeg

En las posiciones ´Top´ a nivel mundial, Hyatt Zilara resultó ganador en la posición #5 All-Inclusive Hotels, #7 Top Hotels y #21 en Luxury Hotels del mundo.

Pedro Tomás, director general de Hyatt Zilara Cap Cana expresó:

"Estamos inmensamente orgullosos, como equipo y como país, de ser la primera propiedad en la República Dominicana en alcanzar este tipo de reconocimiento dentro de los TripAdvisor Top Awards. Este logro pone en alto el nombre de nuestro país y reafirma nuestro compromiso con la excelencia en hospitalidad".

El hotel Hyatt Zilara Cap Cana, desde el inicio de sus operaciones se ha distinguido por la excelencia operativa, innovación en el servicio y oferta gastronómica del más alto nivel, en la que destaca su nuevo restaurante The Blind Butcher, un "speak easy" posicionado como una de las experiencias culinarias más altas del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/11/d827c53f-edcf-4908-82d0-d224d41408c8-23dd0897.jpg

TripAdvisor, una de las fuentes más confiables del mundo para viajes y experiencias, con esta premiación celebra el más alto nivel de excelencia en el viaje y se otorga a aquellos que reciben un alto volumen de reseñas y opiniones excepcionales de la comunidad de TripAdvisor durante un período de 12 meses.

Cabe destacar que, de los más de 8 millones de perfiles en la plataforma, menos del 1% alcanza este reconocimiento.

Premios Travelers´ Choice Awards Best of the Best

Los Premios Travelers´ Choice Awards Best of the Best son uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria turística mundial, basado exclusivamente en la calidad de las experiencias y la cantidad de valoraciones auténticas de viajeros. Cada categoría incluye solo los 25 mejores hoteles del mundo, basándose en millones de reseñas de viajeros.