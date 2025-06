Paradisus by Meliá eleva el sabor criollo con su nueva propuesta "Mangú by Chef Leandro Díaz"

La esencia dominicana se sirve en Mangú by Chef Leandro Díaz, la nueva propuesta culinaria de Paradisus by Meliá, que forma parte de la experiencia todo incluido de su hotel Paradisus Grand Cana – All Suites.

El restaurante nace con la intención de elevar los sabores criollos tradicionales mediante una ejecución contemporánea, creativa y cuidadosamente diseñada para satisfacer tanto al comensal local como al viajero internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/7i6a5341-e74b7b76.jpg Vista del restaurante Mangú by Chef Leandro Díaz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/7i6a5692-8035fcc5.jpg El restaurante honra las raíces culinarias dominicanas. (FUENTE EXTERNA)

Así lo indicó Javier Lobatón Sopeña, F&B Partner de Meliá Hotels International en República Dominicana, quien explicó que esta nueva colaboración da continuidad a la iniciada en Paradisus Palma Real en 2024, a través del restaurante Flora by Leandro Díaz, nacida tras la primera edición de The Epicure, en noviembre de 2023.

"Siguiendo nuestro compromiso, presentamos esta nueva oferta culinaria que refleja el sabor y la diversidad cultural de República Dominicana con respeto y creatividad", manifestó.

La propuesta

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/7i6a4792-e3326efb.jpg Flor Mangú. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/7i6a4799-d50cc0f1.jpg Pataconcitos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/7i6a4768-1f0aa259.jpg Tsunami Atlántico. (FUENTE EXTERNA)

El chef Leandro Díaz destacó que uno de los mayores retos al dar vida a la propuesta gastronómica fue crear un menú de desayuno, comida y cena. "En el caso de Flora, solo es cena, pero en Mangú ofreceremos las tres comidas del día rindiendo homenaje a nuestra gastronomía", dijo.

En cuanto al menú del restaurante, Díaz destacó que fue concebido cuidadosamente para resaltar la riqueza de cada plato: "Un menú que invita a disfrutar la comida por la sabrosura y la diversidad de las raíces dominicanas, con toques personales del autor y unas pinceladas de la gastronomía internacional".

El desayuno ofrece una selección de 20 platos en los que el mangú cobra protagonismo en creaciones como El Agolpiao´, Mangú Pizza, Mangú Light y El Guisaito. Para el almuerzo, los huéspedes pueden elegir entre reinterpretaciones de la bandera (arroz, habichuelas y carne) o una parrillada dominicana.

La experiencia se completa en la cena con uno de los platos más emblemáticos del país: un sancocho con un toque gourmet y de autor. "Es una propuesta gastronómica que quiero definir como jugosa y deliciosa", sostuvo el chef.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/5022--cristina-baez-y-jose-isaias-cid-99f623c2.jpg Cristina Báez y José Isaias Cid. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/4967--bolivar-andres-garcia-y-jose-bolivar-garcia-fccf67c3.jpg Bolivar Andrés García y José Bolivar García. (FUENTE EXTERNA)

Apertura

La apertura del restaurante Mangú by Chef Leandro Díaz fue celebrada con un cóctel que contó con la presencia de ejecutivos de la cadena hotelera, incluyendo a Mynor Espinoza, Director Senior de Operaciones de los hoteles Meliá en República Dominicana; Derryl D´acosta, General Manager del Paradisus Grand Cana, Sara Ranghi, Directora de Marketing & Brand Management de Meliá Hotels International en América, invitados especiales y miembros de la prensa, quienes tuvieron la oportunidad de degustar el menú creado por el chef.

Te puede interesar "Flora by Leandro Díaz", la nueva propuesta gastronómica de Paradisus by Meliá