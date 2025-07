La OEI honra a Freddy Ginebra por su legado en pro del desarrollo de la cultura

La huella que ha marcado don Freddy Ginebra en la cultura dominicana es invaluable. Precisamente, es por ello que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) llevó a su casa, -Casa de Teatro- un homenaje por su incansable labor.

El Premio Iberoamericano de la OEI en Cooperación para el Desarrollo en Cultura se enmarca en la conmemoración del 75 aniversario de la OEI.

Fue un acto memorable. En él no faltaron las ovaciones al destacado gestor cultural, palabras de gratitud y cariño, así como manifestaciones de arte.

La trayectoria de Ginebra fue considerada como "un faro de sensibilidad, creatividad y compromiso con la identidad iberoamericana", expresó Catalina Andújar Scheker, representante de la OEI en el país.

De igual forma, destacó que este reconocimiento trasciende lo simbólico para convertirse en una reafirmación del poder de la cultura como eje del desarrollo sostenible.

Aseguró que Ginebra ha sido un puente entre generaciones, un promotor y defensor de la cultura, como un bien público y un derecho fundamental."Esta distinción honra su vida dedicada a hacer de la cultura un instrumento para el desarrollo, la cooperación, la cohesión social, el bienestar y la esperanza", agregó.

Un resultado del amor

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/08/2f3a6047-2a133d16.jpg El acto estuvo a casa llena. (KEVIN RIVAS)

"A uno por haber hecho en su vida todo lo que quiere, todo lo que le gusta, todo lo que ha soñado, no hay que premiarme, yo cumplí con mi deber", expresó Ginebra, durante su discurso.

Contó que en un momento dado de su vida se preguntó, ¿qué podía hacer por su país? -"Yo no soy político, yo no soy nada, yo soy un simple ser humano que camina por la calle"- se respondió.

Fue entonces, cuando abrió una "casita de cultura", para ver lo que ocurriría. "Esta casa ha estado abierta durante 51 años, hace todo el tiempo. Y de verdad me siento, cuando me acuesto a una noche, me siento un dominicano privilegiado".

Aseguró que todo lo ha hecho con mucho amor. "Yo amo intensamente a todo lo que venga por esa puerta. Y lo abrazo, allá a los otros que no lo entienden. Yo creo que la clave, el momento que vive la humanidad, es el amor".

Cierre emotivo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/08/2f3a6054-4f5f78d9.jpg Durante la velada fluyeron las manifestaciones de cariño, entre ellos Manerra que también cantó. (KEVIN RIVAS)

Luego del acto protocolar hubo un espacio que exaltó, aún más, la especial ocasión. En el salón, el público atento y dispuesto a dejarse conmover, fue testigo de las palabras de figuras de gran magnitud social, a través de audiovisuales proyectados.

Entre ellos figuraron el cantautor Silvio Rodríguez y Michel Camilo, quien aseguró que "tu has sido un vehículo importante para que expresión cultural del país siga creciendo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/08/2f3a6061-1924e04e.jpg Pavel Núñez durante su presentación. (KEVIN RIVAS)

Asimismo, subieron al escenario artistas que se esmeraron en deleitar con su talento a don Freddy Ginebra, y en él, a todos los presentes. Entre ellos estuvo Pavel Núñez, quien interpretó la pieza "Guardia del Arsenal, de Luis Díaz".

El Premio Iberoamericano

Esta distinción de la OEI, en Cooperación para el Desarrollo, fue creado como parte de las acciones conmemorativas del 75 aniversario de la organización.

Tiene por objetivo de reconocer a personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la cooperación entre los países iberoamericanos, especialmente en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y los derechos humanos.

Lejos de ser una iniciativa puntual, estos galardones nacen con vocación de continuidad para perdurar en el tiempo, como un incentivo de gran valor para reconocer el continuo trabajo de quienes contribuyen al desarrollo de la región.