Gala Media Group celebra una nueva edición de Foros Business

Gala Media Group celebró una nueva edición de Foros Business, con la participación de representantes de instituciones gubernamentales en dos paneles temáticos sobre gestión en salud e innovación en la administración pública.

Durante la jornada, los participantes compartieron cifras, prioridades institucionales y retos operativos, así como acciones orientadas a la digitalización de servicios, monitoreo, atención territorial, apoyo a sectores productivos y uso de nuevas tecnologías.

El primer panel, titulado "Buenas Prácticas en la Gestión de Salud y Seguridad Social", contó con la intervención de Víctor Atallah, ministro de Salud Pública; Santiago Hazim, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa); y Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS).

También con Edward Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); Agustín Burgos Tejeda, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL); y Elías Báez, director general de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

Mientras que el segundo panel, titulado "Buenas Prácticas de Innovación en la Administración Pública", incluyó a Fabricio Gómez Mazara, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme); Maritza López de Ortiz, presidenta del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Además estuvo Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes; Robert Polanco, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep); Néstor Julio Matos Ureña, director del Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal); y Ángel de la Cruz Hernández, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Cobertura, atención primaria y gestión institucional

Durante el panel de salud, el ministro Víctor Atallah informó que "bajamos un 65 % la incidencia de dengue y redujimos un 70 % la mortalidad por esta enfermedad el año pasado". Santiago Hazim señaló que "en SeNaSa tuvimos que hacer maravillas para que cada dominicano pudiera tener el tratamiento adecuado".

Mario Lama indicó que "la atención primaria está cesando unas 400,000 consultas por mes y unas 35,000 a 40,000 visitas domiciliarias".

Edward Guzmán expresó que "si queremos continuar con el sistema que tenemos, si queremos hacer reformas paramétricas o estructurales, la única manera es que socialmente nos podamos poner de acuerdo".

Agustín Burgos planteó la necesidad de "desarrollar una campaña más efectiva de conocimiento de lo que es la institución IDOPPRIL", y Elías Báez agregó que "la educación y la información es muy importante en el sistema de la seguridad social".

Servicios digitales, monitoreo y enfoque territorial

En el segundo panel, dedicado a la innovación, Lorenzo Ramírez explicó que "antes, cuando iban a solicitar la cita, el proceso tomaba hasta tres horas en promedio; actualmente toma prácticamente unos 15 a 25 minutos".

Fabricio Gómez Mazara señaló que "no es que no sepan del rubro en el que están, sino que no saben manejar el efectivo al interior del negocio".

Néstor Julio Matos Ureña destacó la importancia de trabajar en "inteligencia artificial, mejora continua y gestión de resultados". Robert Polanco subrayó que "escuchamos las necesidades de los comunitarios, juntas de vecinos y sectores empresariales para realizar innovaciones en los servicios".

Maritza López de Ortiz afirmó que "ninguna cooperativa puede funcionar sin que el órgano regulador la pueda monitorear". Ángel de la Cruz Hernández indicó que "esta institución, a lo largo de estos cinco años, ha dado un vuelco espectacular a la realidad que vivían los territorios más distantes del centro del poder".