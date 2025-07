Asystec anuncia octava edición de evento de ciberseguridad "It Security Solutions"

Asystec, empresa de consultoría en seguridad y tecnología de Información, celebra sus 30 años de servicios ininterrumpidos a nivel nacional, con la realización del evento más importante de seguridad y tecnología de la región que se celebra cada dos años en el país, el IT Security Solutions 8va Edición, cuyo tema central es Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Ejecutivos de Asystec realizaron una rueda de prensa para lanzar la VIII Conferencia, donde la nueva estrategia del evento fue presentada por el ingeniero Raymond Marcelino, CEO de la empresa.

El evento será realizado el viernes 18 de julio de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Hotel Marriott Aloft.

Será una conferencia de día completo de presentaciones charlas de temas de actualidad por los expertos conferencistas y líderes de la industria de la seguridad tecnológica local e internacionales, que solo pueden ser vistos en conferencias internacionales.

Es un evento comercial y educativo para todas las empresas, dueños de negocios, tomadores de decisiones y personal del área de tecnología, seguridad, riesgos operacionales, cumplimiento y auditoria entre otras áreas de interés.

Anunciaron que este año cuentan con los mejores exponentes locales e internacionales, así como algunos de los Key Notes Internacionales.

Entre los charlistas se encuentra Julio Zelaya con el tema Blindando el futuro: liderazgo y casos reales de seguridad cpm IA y nube, Clever Visconti, con el tema Resiliencia digital en la era de la IA: de la detección a la acción en tiempo real.

Asimismo, Sonal Rattan, co-founder and CTO Exate con la conferencia The Future of Digital Data Sovereignity and Privacy.

Adicionalmente tendrán una expo abierta al público el día completo, laboratorios de productos, reuniones 1:1 y presentaciones de soluciones en una Área de Exhibición por los líderes internacionales y principales fabricantes de soluciones de TI y Seguridad.

