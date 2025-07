Irene Morillo pone en circulación su primer libro "Conviértete en Referente Estrella"

A Irene Morillo le motiva impulsar el talento de quienes, de una manera u otra, coinciden con ella. Así se ha destacado a lo largo de su carrera como empresaria y conferencista, pero en esta nueva etapa de su vida se ha atrevido a dar un nuevo paso: Ha escrito un libro.

"Conviértete en Referente Estrella" fue puesto en circulación durante un acto en el que autora se vio rodeada de seres queridos, entre los cuales sorprendió a varias de sus aliadas del encuentro, reconociéndolas por considerar que ellas son mujeres de inspiración para otras.

Ellas fueron, Celeste Pérez, encargada de Relaciones Públicas y editora de las páginas Sociales del Listín Diario, autora de la columna ´De Cerca´, y quien fue la maestra de ceremonia del evento; así como las panelistas del diálogo "El Poder de Ser un Referente", que fue parte del programa de la velada:

La periodista Danielis Fermín, editora de El Dinero Mujer y autora del libro "Mujer, Enfócate y Sé Valiente".

La Psicoach Ginger Bejarano, psicóloga laboral y positiva, y columnista del programa de TV Más que Noticias.

Mariel Almonte, especialista en desarrollo personal y fundadora del movimiento Entrena para el Cambio.

Discurso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/17/2f3a0359-f89e7702.jpg Portada del libre. (KEVIN RIVAS)

Morillo se mostró emocionada de ver repleto el espacioso auditorio del Museo de Arte Moderno. Expresó que la obra " es el resultado de años de experiencia, aprendizaje y, sobre todo, de ver el potencial increíble que reside en cada persona para destacar y aportar valor único a sus propósitos".

También reveló que su objetivo es que "Conviértete en Referente Estrella" sea esa hoja de ruta que impulse a muchos a tomar acción y a brillar con luz propia... Como ya escribimos en principio, esta es la esencia de su ADN profesional.

"Esta es una ocasión entrañable para mí, pues, aunque he sido co-autora de otras tres obras anteriores, este es mi primer libro en solitario y la sensación es de plenitud y satisfacción. En especial, porque en el mismo he condensado mi mentoría Referente Estrella, mediante la cual he tenido la oportunidad de acompañar a tantos dueños de negocio y marcas personales exitosas, para ayudarles a destacar y liderar sus nichos", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/17/2f3a0376-f893395e.jpg El evento tuvo una gran concurrencia. (KEVIN RIVAS)