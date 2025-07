Spirits Sessions celebra el éxito de "The Whisky Event" y anuncia nueva experiencia en agosto

Spirits Sessions celebró el éxito de la tercera edición de "The Whisky Event", donde más de 200 whiskies de Escocia, Japón, Irlanda, y bourbons cautivaron a los amantes de este destilado en una noche inolvidable.

"Además, Spirits Sessions anunció que en agosto de este año 2025, por primera vez, incursionará en el fascinante mundo de los vinos, prometiendo elevar el estándar de los eventos de este tipo en el país".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/30/cesar-dargam-charlie-mariotti-jr-y-antonio-ramos-fb85abbf.jpg César Dargam, Charlie Mariotti Jr. y Antonio Ramos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/30/erick-lin-daniel-miladeh-tony-pappaterra-y-ariel-koll-22e4327e.jpg Erick Lin, Daniel Miladeh, Tony Pappaterra y Ariel Koll. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/30/gregory-soriano-y-juan-jose-melo-045ac9d9.jpg Gregory Soriano y Juan José Melo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/30/luis-varona-arturo-marroquin-oliver-hernandez-mario-medina-y-battesimo-palamara-b00c2215.jpg Luis Varona, Arturo Marroquín, Oliver Hernández, Mario Medina y Battesimo Palamara. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/30/martin-balbuena-claudio-mejia-mike-sencion-y-cesar-dumit-b381ef8c.jpg Martin Balbuena, Claudio Mejía, Mike Sención y César Dumit. (FUENTE EXTERNA)

"Estamos muy satisfechos por la respuesta a 'The Whisky Event'. Cada año superamos las expectativas, consolidándonos como el punto de encuentro para los conocedores," afirmó Leonardo Del Monte, fundador de Spirits Sessions. "Ver la pasión de los asistentes nos impulsa a seguir innovando."

El evento ofreció ediciones especiales y un portafolio inigualable de destacadas marcas como The Glenlivet, Chivas Regal, Buffalo Trace, Dewar´s, The Macallan, Johnnie Walker, The Balvenie, entre cientos de otras marcas.

Sobre Spirits Sessions

Fundada en 2019 por Leonardo Del Monte y Miguel Toirac, Spirits Sessions ha destacado por sus eventos exclusivos. Inicialmente con las icónicas Rum Sessions, ahora expanden su oferta para seguir deleitando a los paladares más exigentes del país.

Miguel Toirac, fundador de Spirits Sessions, añadió: "Nuestro compromiso es ofrecer experiencias únicas. Después del éxito con el whisky y los rones, es momento de explorar nuevos horizontes. En Julio, presentaremos una actividad sin precedentes."