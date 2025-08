Keto Ideal celebra la primera edición del "Brunch Ideal"

La primera edición del "Brunch Ideal" se llevó a cabo con gran éxito. Se trató de un encuentro exclusivo que reunió a seguidoras, clientas y amistades para celebrar la comunidad Keto Ideal y disfrutar de una experiencia gastronómica única.

Testimonio inspirador

La anfitriona, Soledad Vilchez, abrió el evento compartiendo su inspiradora historia: cómo, tras probar todos los métodos disponibles y someterse a dos cirugías estéticas sin éxito duradero, encontró en la alimentación keto la clave para transformar su vida y su salud, manteniéndose más de seis años en este estilo de vida con una pérdida de más de 50 libras.

También relató cómo, tras perder todos sus ahorros, quedarse sin empleo, sin carro y sin poder pagar la renta de su apartamento, se atrevió a iniciar su proyecto Keto Ideal, superando con ello la vergüenza, el miedo al fracaso y el qué dirán.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/06/687615b7-408b-4a01-8c74-25e65e2cc732-4dcab2d1.jpg Soledad Vilchez, CEO de Keto Ideal, da su propio testimonio de cambio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/06/9816fb1c-ba5c-4bf3-96c5-8751549ca553-7550347b.jpg Soledad Vilchez, CEO de Keto Ideal. (FUENTE EXTERNA)

Hoy es coach certificada en Estados Unidos y ha acompañado a más de 5,000 mujeres de República Dominicana, Estados Unidos y Europa en su transformación física y de hábitos.

El programa incluyó un espacio para degustar entradas, tragos y tomar fotos, seguido de la charla "Cómo reencontrar tu estilo personal después de una transformación física", impartida por Ivanna Pimentel, y la intervención de las "Keto Dolls", quienes compartieron sus experiencias siguiendo el programa de pérdida de peso de Keto Ideal.

La coach Inés Duarte ofreció la conferencia "La responsabilidad contigo misma: un viaje hacia el autocuidado y la autorrealización".

Keto Ideal agradeció de manera especial a todas las marcas y empresas que, tan pronto fueron contactadas, dijeron que sí y apoyaron generosamente este evento, demostrando su compromiso con una comunidad que apuesta por la salud, el bienestar y la solidaridad.

Degustación de recetas

Durante el brunch, los invitados degustaron algunas de las recetas virales de Keto Ideal, preparadas por el experto en cocina, Luis García, junto a una variedad de innovadores tragos keto.

El menú incluyó entradas como ceviche, ensalada capresa, ensalada César, mini pinchos en salsa de hongos y croquetas de pollo.

Para el plato fuerte se sirvieron pastelón de berenjena con carne molida, salmón a la alcaparra, pechuga de pollo rellena de chorizo y satay de churrasco, acompañados de ensalada de cranberries y nueces, chofán de repollo y ensalada griega.

Los postres, flan y cheesecake, completaron la propuesta. Entre los tragos se destacaron el Skinny Cheers, Blue Ketosis, Mojito No Carb, No Cry, Keto Citrus Spritz, Piña No Carb-lada y el Basil Barry Bliss.

La jornada concluyó con rifas, palabras de cierre y un emotivo anuncio de Soledad Vilchez, quien confirmó que se realizará una segunda edición del brunch, destinada a recaudar fondos para apoyar a fundaciones que trabajan con niños y envejecientes de escasos recursos de pueblos y barrios marginados de la República Dominicana.

Como broche final, el artista Miguel Berra sorprendió a los presentes con sus interpretaciones de covers, llenando de música y alegría este primer encuentro.

