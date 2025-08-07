Celebran la primera versión Expo NTD Cibao 2025

Jesús Joel Del Rosario, Sandra Aponte y Frank Sánchez participaron en la actividad de Expo NTD Cibao 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Salón Maguá del Hotel Hodelpa Gran Almirante en Santiago fue el escenario donde se realizó la primera versión de Expo NTD Cibao 2025, un recorrido de sabores, conocimientos y experiencias compartidas de la mano de chefs internacionales y representantes de más de cuarenta marcas mundialmente conocidas.

Este espacio se creó para generar valor a sus clientes a través de la innovación, compartir conocimientos técnicos, presentar nuevas oportunidades de negocio y desarrollo de productos.

La actividad contó con la presencia de Juan Carlos Méndez, presidente NTD ingredientes para República Dominicana, y Sandra Aponte, directora general.

El evento también contó con la presencia de los invitados internacionales Komplet Abel-Schaffer, Nayef Haifa, Export Manager Dawn Food; Héctor Pantoja, Sales Manager LATAM, y los chefs Francisco "Pancho" Hernández y Ana Victoria Rodríguez de México, y Fabian Badillo de Colombia.

"Este espacio ha sido creado especialmente para ustedes: nuestros clientes, aliados y apasionados por el arte de hornear. Gracias por estar aquí, por su confianza, su pasión y su compromiso con la excelencia, juntos, estamos construyendo una comunidad sólida, colaborativa y enfocada en seguir elevando el estándar de calidad de nuestra industria", expresó el señor Frank Sánchez, gerente comercial de NTD ingredientes para República Dominicana.

Recordó que durante todos estos años en los que han tenido el privilegio de comercializar sus productos en la República Dominicana, su calidad se ha mantenido constante por lo que ha sido clave el hecho de saber que, al momento de elaborar sus panes, bizcochos y bollería, siempre cuentan con el mismo nivel de excelencia, lo que se traduce en clientes satisfechos y negocios prósperos.

"Hoy vivimos una realidad, con una competencia cada vez más insistente. Nuevas panaderías, reposterías y restaurantes abren cada día. Por eso, es fundamental estar a la vanguardia, innovar constantemente y mantenernos actualizados en tendencias, productos y técnicas", destacó el señor Sánchez.

A su entender, el objetivo de este evento es inspirarlos y ofrecerles nuevas ideas de uso para nuestros productos, aclarar dudas sobre las marcas que hoy los acompañan y, sobre todo, reforzar cómo podemos seguir colaborando para que sus negocios crezcan y evolucionen.

"Sabemos que muchos de ustedes ya utilizan productos de NTD, mezclas, bases, cremas, rellenos, glaseados, pero siempre hay espacio para innovar: nuevas vitrinas, menús más atractivos, bufets más variados y estamos aquí para apoyarles en ese camino", dijo.

Finalmente, recordó que todo el equipo técnico de NTD Ingredientes está a su disposición. "Si desean desarrollar nuevos productos, capacitar a su personal o explorar nuevas técnicas, solo tienen que solicitarlo a su vendedor asignado".

Conocimiento e innovación

Expo NTD surge con el propósito de presentar a sus clientes la amplitud de su portafolio, así como conocimiento especializado e impulso constante por la innovación.

A través de este espacio, buscan demostrar cómo la sinergia entre sus productos y equipo técnico se traduce en una experiencia integral en pastelería, repostería, y panadería, alineada con las tendencias actuales del sector en nuestro país.

Cuentan con una carpeta de más de 1,000 referencias en 48 proveedores y más de 60 marcas. Expo NTD 2025 se exhibieron más de 200 de sus principales y más novedosos productos.

Este importante evento contó con la participación de más de 30 marcas, más de 350 clientes asistentes Chefs, propietarios, tomadores de decisiones y gerentes de categoría.

Los presentes participaron de un Cooking Show que tuvo como anfitriones a los chefs invitados, quienes ofrecieron una diversidad de delicias gastronómicas y postres creados especialmente para la Expo NTD Ingredientes 2025.

Acerca de Expo NTD

Fue creada para ofrecer un espacio exclusivo dedicado a la exhibición, promoción y comercialización de su portafolio de marcas, dirigido específicamente a clientes de canales como Resort, hoteles, cadena de supermercados, supermercados independientes, restaurantes y emprendedores.

Su objetivo es proporcionar una plataforma para la innovación, compartir conocimientos técnicos, generar nuevas oportunidades de negocio y desarrollo de productos. Expo NTD Cibao 2025 es un evento creado por NTD Ingredientes.