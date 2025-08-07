La Bodega y Arturo Fuente Cigar Club celebran a los padres con una experiencia de whisky premium

Mariano González y John Paul Garrido estuvieron presentes en el evento de La Bodega y Arturo Fuente Cigar Club, ( FUENTE EXTERNA )

En honor a los padres que aprecian los placeres más refinados de la vida, La Bodega organizó una velada exclusiva con su portafolio de whiskies de alta gama: Woodford Reserve, The Balvenie y Glenfiddich, en colaboración con la reconocida casa Arturo Fuente Cigar Club.

El evento tuvo lugar en el elegante rooftop de La Bodega, donde los invitados disfrutaron de una experiencia sensorial única, maridando selectos whiskies de clase mundial con cigarros artesanales, en un ambiente sofisticado y relajado.

La experiencia

A su llegada, cada invitado recibió un cigarro de cortesía y fue recibido con un cóctel de bienvenida: Old Fashioned preparado con Woodford Reserve. Además, se dispuso una estación de porta cigarros de piel, personalizados para cada asistente, como recuerdo exclusivo de la noche.

En colaboración con la marca KahKow se crearon chocolates seleccionados para acompañar el maridaje: bombones de pistacho y caramelo salado, trufas de café y thin barks rellenos de whisky.

El menú de degustación incluyó:

Cóctel de bienvenida: Old Fashioned . Whiskies On The Rocks : Woodford Reserve, The Balvenie 12Y DoubleWood, The Balvenie 14Y Caribbean Cask y Glenfiddich 15Y.

. : Woodford Reserve, The Balvenie 12Y DoubleWood, The Balvenie 14Y Caribbean Cask y Glenfiddich 15Y. Glenfiddich Grand Cru 23 años: una joya de la destilería escocesa, envejecida en barricas de vino espumoso francés para un final exquisito.

Durante toda la noche, los invitados pudieron disfrutar de una estación fija con pierna de jamón Joselito, además de una selección de bocados servidos en formato plateado en momentos clave del evento.

Un brindis por los padres

La noche incluyó música en vivo y una atmósfera cuidadosamente curada para rendir homenaje a los padres, celebrando su herencia, su legado y su estilo con una experiencia inolvidable.