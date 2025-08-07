Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort recibe tres reconocimientos en los LAWA 2025

El Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort es reconocido como Mejor hotel para celebrar bodas en los LAWA 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, fue reconocido como el Mejor Hotel para Celebrar Bodas en la sexta edición de los premios Latin American Wedding Awards (LAWA) 2025 y en la primera edición nacional de los República Dominicana Event Awards, durante una gala celebrada en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

El resort recibió tres importantes galardones en las categorías de Mejor Wedding Venue Hotel en la Región Este, Mejor Hotel para Bodas en República Dominicana y Mejor Hotel para Bodas en Latinoamérica, consolidando su liderazgo en el turismo de romance y eventos en la región.

Los premios LAWA 2025 realizados durante una memorable velada, contó con la participación de expertos de la industria de bodas, turismo de romance y reuniones, provenientes de 12 países de Latinoamérica y El Caribe entre ellos Chile, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, México, Colombia y República Dominicana.

El evento fue coordinado por Pedro Vargas y contó con la presencia del Sr. Leonardo Artigas, director general de los premios LAWA.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/brauli1-f71a44ad.jpg Braulia Batista Brea junto a Leonardo Artigas, director general Premios Lawa y Pedro Vargas director República Dominicana Event Awards. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/brauli2-c5a29694.jpg Braulia Batista Brea recibe premio de Paradisus Palma Real a Mejor Hotel para Bodas en la Región Este junto a otros galardonados. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/braulia-batista-brea-recibio-los-galardones-por-parte-de-paradisus-palma-real-b82f62b0.jpg Braulia Batista Brea recibió los galardones por parte de Paradisus Palma Real. (FUENTE EXTERNA)

Un destino de ensueño para bodas inolvidables

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort es el lugar donde los sueños se transforman en historias de amor inolvidables. Un escenario incomparable de elegancia caribeña que ofrece exclusivos paquetes nupciales para celebrar la boda perfecta.

"Nos sentimos profundamente honrados con este reconocimiento. Agradecemos a los Latin American Wedding Awards por destacar el compromiso y la pasión con los que nuestro equipo crea momentos mágicos para cada pareja", expresó Sara Ranghi, Directora de Marketing & Brand Development Américas para Meliá Hotels International.

Ranghi explicó que este hotel cuenta con un equipo de expertos que organiza con éxito eventos, reuniones o bodas permitiendo que los anfitriones y sus invitados disfruten de un momento mágico en un entorno paradisíaco, rodeado de hermosos jardines tropicales y vistas espectaculares de la playa de Bávaro.

El resort ofrece paquetes nupciales exclusivos y personalizables, que incluyen desde ceremonias simbólicas, cócteles y recepciones, hasta experiencias completas que combinan romance, lujo y vacaciones inolvidables. Su equipo se encarga de cada detalle para garantizar eventos únicos, adaptados a los sueños y presupuestos de cada pareja.