Presentan plancha Sinergia, en busca de dirigir la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales

La plancha Sinergia de la ADCS: Johanny Polanco, Yohanna Hilario, Yamira Taveras, Caroll Mueses, Sinthia Sánchez, Elizabeth Fondeur, Dilenys Evangelista y Yosarah Fernández. ( FÉLIX LEÓN )

Los fuertes lazos que unen a los cronistas sociales quedaron en evidencia durante el encuentro de presentación de la plancha Sinergia, que busca presidir el gremio, con la periodista Caroll Mueses al frente.

A ella se le suman otras profesionales de vasta experiencia en periodismo y comunicación corporativa, como: Yamira Taveras, quien es primera vp; Sinthia Sánchez, segunda vp; Yohanna Hilario, secretaria general; Dilenys Evangelista, tesorera; y Elizabeth Fondeur, secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación.

Asimismo, Yosarah Fernández, secretaria de Protocolo; María Isabel Matos, secretaria de Asuntos Recreativos; y Johanny Polanco, secretaria de Asuntos Educativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/060825---presentacion-plancha-de-adcs---felix-leon10-01485091.jpg Jenny Polanco Lovera. (FÉLIX LEÓN)

El acto se llevó a cabo en uno de los salones de Cava Alta, donde la periodista Ana Mercy Otáñez hizo una maestría de ceremonias llena de carisma; y la actual presidenta de Adompretur, Jenny Polanco Lovera presentó a Caroll Mueses, destacando su valía como profesional y los grandes talentos que adornan su persona.

Discurso principal

Al hacer uso del discurso, Mueses, quien es la actual primera vicepresidenta de la Adcs, indicó que "Sinergia no es solo una plancha, es una visión colectiva que apuesta por una asociación más estratégica, más unida y con mayor proyección".

Afirmó que ella y todo su equipo creen en el poder de la colaboración para fortalecer la estructura del gremio, ampliar las relaciones interinstitucionales y visibilizar el valor de la crónica social.

"Esta es una propuesta que nace del compromiso, pero sobre todo de la convicción de que juntos podemos reimaginar lo que somos y lo que podemos llegar a ser", agregó.

Detalló que, de asumir la presidencia de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, trabajarían para:

Convertir la entidad en un motor de crecimiento profesional.

Hacer del gremio un espacio de trabajo colaborativo, con alianzas estratégicas de alto impacto.

Fortalecer las mentorías intergeneracionales.

Rebustecer la presencia digital con nuevos productos que apoyen la sostenibilidad integral.

Trabajar en la visualización del trabajo de los miembros, mediante mesas temáticas por regiones y el fortalecimiento de la huella social.

Acercar a colegas que han estado lejos, por cualquier motivo.

¿Quién es Caroll Mueses?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/060825---presentacion-plancha-de-adcs---felix-leon14-1c9f1c28.jpg Caroll Mueses (FÉLIX LEÓN)

Es una mujer holística y atrevida. Tales virtudes le han hecho trillar un camino loable y de méritos en el aspecto profesional, como descentralizarse de ser una periodista de sociales y entretenimiento, para expandirse hacia la asesoría de marcas e instituciones.

Mueses posee una maestría en marketing y estrategia digital. En la actualidad es la encargada de comunicación digital de Junta Central Electoral.

Además, ha sido reconocida con dos grandes premios, Reed Latino 2024, Mejor Campaña de Fomento al Voto y Mejor Campaña Gubernamental Online.

Desde hace más de una década impulsa la iniciativa Pastoral de Calle RD, que asiste a las personas con situaciones de vulnerabilidad y a las familias con situaciones de vulnerabilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/yaira-casso-ana-mercy-otanez-zoila-puello--jose-alberto-selmo-rosa-arredondo-y-yohanna-hilario-db15aed1.jpg Yaira Cassó, Ana Mercy Otáñez, Zoila Puello, José Alberto Selmo, Rosa Arredondo y Yohanna Hilario. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/lidia-mora-ricardo-pichado-y-maritza-morillo-1c198be8.jpg Lidia Mora, Ricardo Pichado y Maritza Morillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/060825---presentacion-plancha-de-adcs---felix-leon6-87887d03.jpg Amelia Reyes, María Mercedes y Dayanna Minier. (FÉLIX LEÓN)