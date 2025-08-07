SWC Consultorios Médicos Especializados abre sus puertas en Plaza Paseo Rovere

Esther Wong, Monica Báez, Luis Geraldino y Patricia Liranzo participaron en la actividad de SWC Consultorios Médicos Especializados. ( FUENTE EXTERNA )

Inauguró oficialmente SWC Consultorios Médicos Especializados, que nacen como un proyecto visionario, con el objetivo de ofrecer a profesionales de la salud un espacio digno, moderno y funcional para el ejercicio de su práctica.

SWC, diseñados con los más altos estándares de calidad, están ubicados estratégicamente en la Plaza Paseo Rovere, en la calle Arístides García Mella esquina Dolores Rodríguez Objío, Mirador Sur, a solo una esquina de la Anacaona, responden a las verdaderas necesidades de quienes cuidan la salud de otros.

Ambiente de trabajo profesional

Estos espacios médicos pueden ser alquilados por bloques de tiempo, con todos los servicios incluidos: secretaria, conserje, energía eléctrica, consultorios cómodos, elegantes y funcionales, dentro de un ambiente de trabajo profesional y cuidado.

A través de una nota de prensa sus ejecutivos afirmaron que todo está listo para que los especialistas en diversas áreas de la medicina solo tengan que llegar y comenzar su consulta.

El proyecto es impulsado por el equipo de LAU Psicoterapia y Salud, bajo la dirección del doctor Luis Geraldino, psiquiatra, y las psicólogas clínicas Patricia Liranzo, Esther Wong y Mónica Báez.

Este equipo que cuenta con años de experiencia en el área de salud mental ha unido esfuerzos para crear un centro que respalde los valores de ética profesional, cuidado humano e integral, interdisciplina y colaboración, excelencia en el servicio e innovación al servicio del bienestar. Para más información sobre los consultorios disponibles @SWC.

