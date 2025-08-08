Mapfre se unió a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025

Lucilene Arias, Catherine Rodríguez, Doris Alburquerque, Angie Sánchez y Michaela Arriaza, durante una de las charlas de Mapfre. ( FUENTE EXTERNA )

La aseguradora Mapfre se unió a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, llevando a cabo charlas bajo el tema “Redes que nutren: Unidos por la Lactancia”, con las que reforzó la importancia de esta valiosa práctica que beneficia tanto la salud del bebé y la madre.

En las jornadas que se llevaron a cabo en Santo Domingo, La Romana y Santiago, las asesoras, compartieron los beneficios, mitos y herramientas que existen alrededor de la lactancia materna:

Lucilene Arias

Leiko Hidaka

Michaela Arriaza

Catherine Rodríguez

Cynthia Castro

Angie Sánchez

Asimismo, se dieron consejos para la conservación de la leche y pautas sobre cómo la madre puede continuar la lactancia tras incorporarse a sus funciones profesionales.

Discurso principal

Doris Alburquerque, gerente de Prevención y Promoción de Mapfre, destacó que estas charlas se realizan bajo el programa Mamás Radiantes, que incluye además la capacitación de los distintos miembros de la familia, incluyendo los padres, sobre cómo apoyar y colaborar en el momento del parto y el posterior cuidado del bebé (o recién nacido).

“En nuestros programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, la lactancia materna es uno de nuestros pilares, por su beneficio natural, tanto físico, emocional y económico, proporcionando una salud integral”, expresó Alburquerque.

Asimismo, agregó que “en Mapfre tenemos el propósito de cuidar lo que importa, por eso invitamos a la población a conocer nuestros programas y estar atentos a estas acciones a través de nuestra página web mapfresaludars.com.do y redes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/angie-sanchez-doris-alburquerque-lucilene-arias-y-leiko-hidaka-5f3721e4.jpg Angie Sánchez, Doris Alburquerque, Lucilene Arias y Leiko Hidaka. (FUENTE EXTERNA)