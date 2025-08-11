El Banco Popular impulsa educación sobre mercado de valores en periodistas y comunicadores

Participantes en la jornada educativa de Banco Popular: al centro, José Arias, Leslie Calzado, Miguel Pimentel y Esteban Martínez-Murga. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su compromiso con la educación financiera y el desarrollo de una cultura de inversión robusta y accesible en el país, Banco Popular Dominicano e Inversiones Popular realizaron el taller "El ABC del mercado de valores para periodistas y comunicadores".

La jornada formativa, que tuvo lugar en Barna Management School, brindó a los comunicadores una visión clara y práctica del ecosistema bursátil dominicano, sus productos, actores y beneficios tanto para la economía nacional como para el patrimonio personal de los ciudadanos inversionistas.

Durante el evento, los representantes de las filiales de Grupo Popular compartieron información sobre la evolución del mercado de valores, su regulación y las oportunidades reales de crecimiento financiero para los inversionistas.

En adición, los participantes recibieron materiales didácticos, como el e-book "Tú puedes ser inversionista", y el pódcast educativo "Inversiones, en breve", con recomendaciones de inversión y ahorro en el mercado de valores.

El archivo de audios fue reconocido en 2024 con una medalla de plata en los Stevie Awards, en la categoría de Mejor Pódcast de Negocios, destacándose como una herramienta de educación financiera eficaz para llegar al público joven, gracias a su formato breve y la inserción de efectos sonoros con tono humorístico.

Asistencia

El evento congregó la participación de un destacado grupo de periodistas, comunicadores y líderes de opinión, que aprendieron sobre estrategias de inversión, los diferentes perfiles de inversionista y los productos de inversión más adecuados a cada uno.

Los participantes en el taller estuvieron acompañados por:

Esteban Martínez-Murga, vicepresidente del Área de Comunicación y Reputación Corporativa del Banco Popular Dominicano; y por Inversiones Popular.

Miguel Pimentel, gerente general.

José Arias, gerente de la División Comercial.

Leslie Calzado, gerente especialista en inversiones de Banca Empresarial.