Dahua Technology realiza la primera edición de "Dahua Tech Night"

Yamila Han, directora de proyectos Centroamerica y Caribe Dahua Technology, estuvo presente. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa internacional Dahua Technology celebró la primera edición del "Dahua Tech Night" 2025, un evento que reunió a los principales relacionados de Centroamérica y el Caribe, en el cual la marca mostró sus principales tecnologías de 2025, sus usos y formas de aplicación a los proyectos de seguridad y videovigilancia electrónica.

En el cóctel, celebrado en el hotel Dominican Fiesta, se premiaron a los clientes más destacados de la sede de República Dominicana y fue encabezado por Felipe Wang, representante comercial de Dahua Technology en República Dominicana; Yamila Han, directora de Proyectos Centroamérica y Caribe de Dahua Technology; Fernando Fernández; gerente general de Seguritec y Samuel Infante, gerente general Megatone.

"Dahua Tech Night es el evento del año de nuestra marca Dahua Technology, en el que mostramos las nuevas tecnologías de vanguardia sobre la seguridad electrónica. Nos complace también premiar a nuestros clientes Top por su desempeño en área de proyectos y distribución de productos en el país. Creemos firmemente en el liderazgo a través de la tecnología", expresó el directivo Felipe Wang, representante comercial de Dahua Technology en RD.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-11-at-2340101f9a2889-35b2b789.jpg Fernando Fernández, Felipe Wang y Samuel Infante. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-11-at-2341065e005f94-194f8eed.jpg El equipo de expertos de la marca durante el coctel.

Previo a los reconocimientos, la marca realizó charlas y networking sobre las novedades en materia de seguridad que abarcaron los conceptos del Wireless, el Wizcolor Experience, el Acupick, Face Detección, Tioc y DSS Pro, expuestos por Julio Arias, Project pre sales engineer; Luis Pérez, Pre sales engineer, Asdrubal Peña, Channel sales y Atahualpa Juárez, Business Development Manager (BDM).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-11-at-23414330251263-361e43ba.jpg Uno de los clientes premiados. (FUENTE EXTERNA)

También participaron representantes distribuidores en el país de las marcas Seguritec y Megatone.

El Dahua Tech Night finalizó con la premiación a los clientes y rifa de premios.

Sobre Dahua Technology

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) es un proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IoT inteligente centrados en video.

Basándose en innovaciones tecnológicas, Dahua Technology ofrece soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales para la creación de valor en el manejo de la ciudad, la gestión corporativa y los consumidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-11-at-234301cb2b2a86-514cbbb4.jpg Atahualpa Juárez, gerente de proyectos de Dahua Technology. (FUENTE EXTERNA)

Con más de 16,000 empleados en el mundo y más del 50% dedicados a la investigación y desarrollo (I&D), Dahua Technology tiene soluciones, productos y servicios aplicados en 180 países y regiones.

Asimismo, Dahua Technology ha establecido más de 200 oficinas nacionales en China, así como 53 filiales y oficinas de representación en el extranjero que abarcan el Asia Pacífico, América del Norte, Europa, Latinoamérica, África y otras regiones.

Los productos Dahua se utilizan ampliamente en mercados verticales clave como la seguridad pública, el tráfico, el comercio minorista, la banca, las finanzas, la energía, entre otras.