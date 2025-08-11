FashionLab celebra el diseño dominicano en Casa Corona

Como parte del calendario oficial de actividades de Casa Corona, FashionLab presentó un pop-up de moda dominicana que reunió a 27 marcas de diseñadores locales, rotando durante 10 fechas distribuidas en varios fines de semana.

Esta curaduría fue concebida bajo los estándares de sostenibilidad que definen tanto a FashionLab como a la marca Corona.

La experiencia, producida por PAV Events, tuvo lugar dentro de las instalaciones de Casa Corona, donde el público pudo explorar una propuesta fresca, versátil y auténticamente caribeña.

El pop-up ofreció una visión clara de las tendencias clave del verano 2025, con colecciones pensadas para la ciudad y la playa. Entre las categorías destacadas se incluyeron indumentaria femenina y masculina, camisas, salidas de playa, sombreros, carteras, pañoletas y accesorios, elaborados con enfoque consciente y diseño contemporáneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/casa-corona-2-19df7013.jpg Mannelik Ortega y Shaina Alonzo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/casa-corona-3-02e2eee3.jpg César Fernando y Sarah Herrera. (FUENTE EXTERNA)

Las marcas participantes fueron:

Angie Polanco x Ordeix, Artesana, Alexandra Hannecart, Bahía Ready to Wear, Bare Soul, Distrito79, Félix Matos, Ila by Bea, Isla Favorita, Larimar Swim, LeBlanc, Livre, Los Tejedores, Magnolias, Milée, Nicole Cochón, Nineteen Seventy, Oriana Lucas, Ozeano, Paola RTW, Pratstico, Rara Spirit, Shop Carlita, Sr. Manolo, Vessta y Yenny Vásquez.

Los diseñadores participantes representaron diversos puntos del país, incluyendo propuestas provenientes de Santo Domingo, Santiago, Moca y Las Terrenas, reforzando la riqueza creativa y geográfica del talento dominicano.

Más

Esta colaboración reafirma el compromiso de FashionLab con la moda local, creando plataformas que conectan diseño, sostenibilidad y comunidad desde una mirada curada, exportable y con visión de futuro.

Te puede interesar Casa Corona 100 Years Edition, un espacio que invita a desconectarse