La Fundación Homs realiza jornada de escoliosis en favor de la niñez

La Fundación HOMS del Hospital Metropolitano de Santiago, en alianza con el Pediatric Orthopedic Project (POP) y diversas redes de voluntariado, llevó a cabo una nueva jornada médico-quirúrgica enfocada en el tratamiento de la escoliosis.

La misión combinó cirugías pediátricas y de adultos, docencia médica y fortalecimiento comunitario, beneficiando en total a 23 pacientes con deformidades vertebrales complejas.

La actividad se inició con un emotivo encuentro fraterno, que reunió a unas 100 personas, entre pacientes operados en años anteriores, sus familias, el equipo POP y aliados locales. Este espacio de integración sirvió para compartir testimonios, brindar apoyo mutuo y crear un ambiente de confianza previo a las intervenciones quirúrgicas.

Durante cinco días consecutivos, once pacientes pediátricos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Homs, bajo la dirección de los doctores Miguel Ángel Luna e Iohan Fernández, junto al Dr. Enrico Stazzone, cirujano visitante y líder de POP.

En dos de los casos se utilizó el sistema Apifix, una técnica mínimamente invasiva que permite corrección con crecimiento controlado, mientras que en otros se emplearon barras personalizadas y fusiones vertebrales, adaptando los tratamientos a las condiciones específicas de cada niño o adolescente.

Eventos simultáneos

El evento incluyó una cena académica con residentes de Ortopedia del Hospital José María Cabral y Báez y especialistas del Homs, en la que el equipo POP compartió avances quirúrgicos y estrategias de rehabilitación. Esta actividad fue respaldada por Tech Medical Group, que también donó implantes utilizados posteriormente en dos procedimientos de adultos.

En tanto que, el Hospital José María Cabral y Báez se realizaron doce cirugías en pacientes adultos con deformidades severas de columna:

10 de ellas fueron realizadas por el equipo POP , con apoyo del Voluntariado del Cabral.

, con apoyo del Voluntariado del Cabral. Dos fueron ejecutadas por el equipo local, con implantes donados por Tech Medical Group, representante de Medtronic. En estos procedimientos colaboraron activamente la Dra. Cristina Martínez (Neurocirugía) y el Dr. Iván Beard (Cirugía de Columna).

En total, la misión del HOMS logró impactar positivamente a 23 personas: 11 pediátricos y 12 adultos, reafirmando el valor de la cooperación médica internacional y local.

“Este resultado confirma que la colaboración interinstitucional sigue siendo la vía más eficaz para ofrecer soluciones quirúrgicas de alta calidad a quienes viven con escoliosis en la República Dominicana. En el HOMS reconocemos el valor del trabajo en conjunto en favor de estas poblaciones vulnerables”, expresaron en un comunicado oficial.

La iniciativa fue posible gracias al liderazgo quirúrgico y material de POP, a la coordinación de la Dra. Maddy Stazzone y el Dr. Enrico Stazzone, y al respaldo de los voluntariados Jesús con los Niños, HOMS y Cabral y Báez.

También se destacó el trabajo articulado de las áreas médicas y administrativas del HOMS, desde Cirugía Ortopédica, Anestesiología, Enfermería, Mantenimiento, Banco de Sangre y Servicios Generales.