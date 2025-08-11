El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón recibe a cronistas sociales, junto a sus hijos

Participantes del recorrido al Centro Cultural Taíno Casa del Cordón: al centro, María Isabel Matos, Mirna Pimentel,Esteban Martínez-Murga, Carmen Rita Cordero, Benjamín Javier Morillo, Rainier Maldonado y María Mercedes. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón recibió a miembros de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS), junto a sus hijos, para realizar un recorrido especial que celebró la historia, el arte y las raíces culturales del pueblo dominicano.

La actividad estuvo encabezada por Esteban Martínez-Murga, vicepresidente de Comunicaciones y Reputación Corporativa; Carmen Rita Cordero, directora del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, y Mirna Pimentel, presidenta de la ADCS.

Durante la visita, los asistentes pudieron apreciar la valiosa muestra de más de 350 piezas arqueológicas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo, que forman parte de la exhibición permanente del centro.

Estas piezas permiten al visitante sumergirse en las formas de vida, creencias y expresiones artísticas de los primeros pobladores de la isla hasta llegar a los taínos.

Asimismo, los invitados recorrieron la emblemática Casa del Cordón, una construcción histórica erigida en 1503, considerada la primera casa de piedra y de dos plantas del Nuevo Mundo, símbolo vivo del patrimonio arquitectónico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Cultura viva para adultos y niños

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/whatsapp-image-2025-08-11-at-35700-pm-0c84bc08.jpeg Las piezas permiten al visitante sumergirse en las formas de vida (FUENTE EXTERNA)

En el marco del encuentro, los niños asistentes recibieron ejemplares del cuento infantil "Zunzún y el Valle Encantado", escrito por Yina Guerrero e ilustrado por Karla Peña.

La historieta relata las aventuras de Elina, una niña dominicana que viaja a otra dimensión y conoce a un amiguito taíno, conectando a los más pequeños con el legado lingüístico y espiritual de los primeros habitantes de la isla y cómo esa herencia aún permanece en los dominicanos del siglo XXI.

La visita coordinada por la presidenta de la Asociación de Cronistas,Mirna Pimentel, se enriqueción de las risas y emociones que mostraron los niños y adolescentes, hijos de los miembros de la ADCS, quienes descubrieron en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón un referente educativo y familiar en el corazón de la Ciudad Colonial.