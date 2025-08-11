Alberto Recio, nuevo director general para Caribe, Centroamérica y Región Andina de Philip Morris

Alberto Recio es el nuevo director general para Caribe, Centroamérica y Región Andina de Philip Morris. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de un plan estratégico que busca fortalecer los mercados de Caribe, Centroamérica y Región Andina bajo una misma sombrilla, Philip Morris International (PMI) anunció la conformación del nuevo clúster Philip Morris CCA (Caribe, Centroamérica y Andina).

Se trata de una apuesta importante de PMI a esta región y al desarrollo de sus mercados y su gente. Es un clúster compuesto por más de 30 países, entre ellos República Dominicana, con el portafolio multicategoría más diverso y completo.

La multinacional líder en productos alternativos al cigarrillo convencional anunció, además, la designación de Alberto Recio como director general de PMI para este nuevo clúster. Recio estará liderando todo el desarrollo de la visión libre de humo en cada subregión.

Entre sus prioridades está seguir diversificando las propuestas de productos en beneficio de los adultos fumadores que precisan alternativas de menor exposición a daños; fortalecer y establecer alianzas con importantes entidades que aporten al desarrollo de los mercados.

Asimismo, combatir el comercio ilícito y sus daños colaterales a la industria y la sociedad; promover una cultura interna basada en la colaboración, compromiso con la excelencia y el respeto a la diversidad; y la comercialización responsable de todo el portafolio de productos de la empresa.

CCA es un clúster con importantes oportunidades de crecimiento para Philip Morris y su visión libre de humo. De acuerdo con estimaciones de ventas de consumibles de tabaco calentado de la compañía, más de 122 millones de cigarrillos se han dejado de encender en la primera mitad de 2025 en los mercados de esta región.

Nueva gerente comercial

También como parte de la estrategia, Philip Morris anunció a Juliana Guerra como gerente comercial para República Dominicana y resto del Caribe.

Guerra tendrá a su cargo todo el desarrollo del portafolio de productos de la compañía, así como de las acciones de comercialización responsable, entre ellas el Programa de Prevención de Acceso a Menores (YAP, por sus siglas en ingles), el cual ha impactado a más de 18 mil puntos de venta en República Dominicana con educación y señalización acerca de la importancia de no vender productos de tabaco y nicotina a menores de edad.

La unificación de Caribe, Centroamérica y Andina dentro de un mismo clúster también proporciona la oportunidad de compartir mejores prácticas y aprendizajes entre mercados; mayor proyección y oportunidades de crecimiento para el talento, además de una cultura más diversa.

