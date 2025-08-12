×
La Nacional celebra 85 aniversario con noche histórica y lanzamiento de nuevos modelos de colchones

La mayor fábrica de muebles y colchones del país reafirma su liderazgo en innovación, calidad y descanso

    Expandir imagen
    La Nacional celebra 85 aniversario con noche histórica y lanzamiento de nuevos modelos de colchones
    René Castillo, Víctor Jaar, Liana Hernández, José Attias y José M. Attias participaron en la celebración del aniversario de La Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    En conmemoración de sus 85 años de trayectoria, Colchonería La Nacional, la principal fábrica de muebles y colchones de la República Dominicana, celebró un evento emblemático en el que presentó su más reciente línea de modelos locales y una edición especial de la prestigiosa marca Simmons Beautyrest.

    La actividad reunió a los principales distribuidores del país, aliados estratégicos y representantes del sector, en una velada donde se destacó el compromiso de la empresa con la innovación, la excelencia en sus procesos y la satisfacción de sus clientes.

    Expandir imagen
    Wagnel Santana, Jael Estévez y Jesús González.
    Wagnel Santana, Jael Estévez y Jesús González. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Wanda Morales, Vilgady Paulino y Laura Cortiñas.
    Wanda Morales, Vilgady Paulino y Laura Cortiñas. (FUENTE EXTERNA)

    Un nuevo modelo

    Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de un nuevo modelo de Simmons Beautyrest, diseñado en honor al centenario de esta reconocida marca internacional.

    La ocasión contó con la participación especial del embajador oficial del Súper Pillow Top, René Castillo, quien compartió su respaldo a la marca y su entusiasmo ante esta nueva etapa de crecimiento y evolución.

    Expandir imagen
    Infografía
    René Castillo, la ganadora María Rodríguez y Liana Hernández. (FUENTE EXTERNA)

    Durante el acto, se puso en valor el legado de La Nacional como empresa pionera en la industria del descanso en el país. A lo largo de sus ocho décadas y media de historia, la empresa ha sido sinónimo de calidad, desarrollo industrial y compromiso con el bienestar de los dominicanos.

    Con certificaciones internacionales como ISO 9001:2015 y BASC, La Nacional continúa demostrando su liderazgo, con procesos productivos avalados globalmente y una apuesta firme por la mejora continua, la seguridad y la innovación.

    Este aniversario no solo representa un hito para la empresa, sino también una mirada hacia el futuro

    La Nacional se fortalece como referente de confianza en miles de hogares, apostando por el diseño, la tecnología y el confort accesible para todos.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.