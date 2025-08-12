×
Live Aqua Punta Cana recibe premios en los Lawa 2025

La sexta edición de los Latin American Wedding Awards se llevaron a cabo por primera vez en Santo Domingo

    Live Aqua Punta Cana recibe premios en los Lawa 2025
    Sarah Agramonte, directora de ventas del Live Aqua Punta Cana (FUENTE EXTERNA)

    El resort de lujo sólo para adultos, Live Aqua Punta Cana, fue reconocido con tres galardones en la sexta edición de los Latin American Wedding Awards (LAWA) 2025, reafirmando su liderazgo como destino ideal para bodas en la región: 

    • Mejor Beach Wedding Hotel en República Dominicana.
    • Mejor Beach Wedding Hotel de Latinoamérica.
    • Mejor Beach Wedding  Hotel de la zona Este.

    Sarah Agramonte, directora de ventas del hotel, expresó al recibir los premios: "Gracias a nuestro talentoso equipo, cuyo compromiso y dedicación hacen posible que cada detalle se transforme en una experiencia inolvidable".

    También agradeció a los novios y wedding planners que confían en el hotel, para celebrar uno de los días más importantes de sus vidas. "Este reconocimiento también es de ustedes".

    Sobre la premiación

    Los Premios Lawa, fueron celebrados en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, que hoy en día se han consolidado como el galardón más relevante del turismo de romance y reuniones en el continente, desde su primera edición han crecido hasta convertirse en un referente internacional que trasciende fronteras.

