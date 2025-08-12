Samsung presenta en Santiago la nueva línea Bespoke AI, la revolución inteligente para el hogar

Los electrodomésticos del nuevo portafolio de Samsung combinan diseño personalizado, eficiencia energética y la IA. ( FUENTE EXTERNA )

Samsung Electronics trae a Santiago su más reciente portafolio de electrodomésticos con inteligencia artificial (IA), marcando un nuevo estándar de innovación para el hogar conectado. La propuesta incluye la renovada línea Bespoke AI de refrigeradoras, aires acondicionados y lavadoras, además los avanzados televisores Vision AI 2025.

“La nueva línea Bespoke AI está diseñada para transformar la experiencia en el hogar, adaptándose de forma inteligente a las rutinas de los usuarios. Está potenciada con IA, lo que no solo mejora el rendimiento de los equipos, sino que también optimiza el consumo energético, promueve la sostenibilidad y eleva el confort diario”, afirmó Fernando Escobedo, director de Comercial Electronics en República Dominicana.

Todo el nuevo portafolio de Bespoke AI, los televisores Vision AI y más están disponibles en la Multi Experience Store en Ágora Mall de Santiago y en Ferretería Ochoa.

Desde este 12 de agosto inicia una promoción en la tienda con descuentos de hasta un 25% en los productos participantes, e instalación gratuita de electrodomésticos. La promoción es válida hasta agotar existencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/productos-samsung-3jpg-whatsapp-image-2025-08-12-at-1818092e8ff7c7-dadb3172.jpg La Multi Experience Store en Ágora Mall ofrece una ampla exhibición de productos.

La Multi Experience Store en Ágora Mall, además de exhibición de productos, ofrece una experiencia interactiva con lo último en tecnología.

En la zona SmartThings los visitantes podrán interactuar con diversos escenarios del hogar preconfigurados, desde la iluminación y el clima hasta la seguridad, productividad y el entretenimiento, para comprender cómo SmartThings puede simplificar y mejorar la vida diaria.

Los visitantes podrán conocer de cerca productos como la Bespoke AI French Door, que ajusta automáticamente su temperatura y conserva mejor los alimentos mientras reduce el consumo energético; la Bespoke AI Laundry Combo, que lava y seca en un solo ciclo adaptándose al tipo de ropa, suciedad y clima.

Y el Bespoke AI WindFree, que enfría los espacios sin viento directo y aprende de los hábitos de uso para mayor eficiencia. Además, podrán explorar el portafolio de televisores Vision AI, que eleva la experiencia de entretenimiento en casa con imágenes y sonido optimizados por inteligencia artificial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/productos-samsumgjpg-whatsapp-image-2025-08-12-at-181809c77dcf6d-5fc2d37c.jpg Los electrodomésticos tienen la tecnología de Inteligencia Artificial. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/productos-samsung-2jpg-whatsapp-image-2025-08-12-at-1818095f2bdd49-43f28fe7.jpg

Samsung Vision AI está diseñado para ser tu pantalla personal que se adapta perfectamente a tus necesidades, más allá de la televisión tradicional.

Vision AI se adapta fácilmente a las rutinas, hábitos e interacciones diarias del usuario, gracias a la inteligencia artificial. Reconoce sus necesidades y actúa de forma autónoma para satisfacerlas.

El portafolio incluye los Neo QLED 8K y 4K, Samsung OLED y The Frame, así como la línea de barras de sonidos compatibles para una experiencia aún más inmersiva.

Con la presentación de esta nueva línea en Santiago, Samsung continúa liderando el camino hacia un ecosistema doméstico más intuitivo, donde cada dispositivo aprende del usuario para brindarle una experiencia cada vez más cómoda, segura y personalizada.