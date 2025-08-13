Alpha Puesto de Bolsa celebra tercera edición del bootcamp de verano "Inversiones Inteligentes"

Alpha Puesto de Bolsa, en colaboración de Barna Licenciaturas, realizó la tercera edición del bootcamp de verano "Inversiones Inteligentes". ( FUENTE EXTERNA )

En un contexto en el que la educación financiera gana cada vez más terreno en el país, Alpha Puesto de Bolsa, en colaboración de Barna Licenciaturas, realizó la tercera edición del bootcamp de verano "Inversiones Inteligentes", un programa intensivo diseñado para fortalecer las competencias financieras y de liderazgo de jóvenes entre 15 y 18 años.

La iniciativa, que se llevó a cabo del 28 de julio al 1 de agosto en las instalaciones de Barna, forma parte de una agenda estratégica de formación que busca desarrollar futuros líderes capaces de tomar decisiones informadas, construir metas financieras a largo plazo y participar activamente en la economía del país.

Con un enfoque práctico y teórico, el programa abarca temas como finanzas personales, liderazgo humanista, planificación financiera y fundamentos de inversión en el mercado de valores.

Este esfuerzo educativo se alinea con el impulso nacional hacia una ciudadanía más preparada en materia económica.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera (ENIEF 2023)1, publicada en 2023, un 78.3 % de los participantes en programas de educación financiera ha aprendido a ahorrar de manera más efectiva, y un 69.4 % ha mejorado su capacidad de controlar sus ingresos.

Además, el índice de tenencia de productos financieros en el país aumentó a un 55 %, lo que indica un avance significativo en materia de inclusión y empoderamiento económico.

Transformación a través del conocimiento

"En Alpha creemos que la transformación comienza con el conocimiento. Por eso, este bootcamp no solamente busca enseñar a los jóvenes cómo funciona el sistema financiero, sino que los prepara para liderar con valores y visión", expresó Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alpha Puesto de Bolsa.

Durante la semana, los participantes tuvieron acceso a una agenda dinámica que incluye sesiones en aula, simulaciones de inversión, charlas sobre liderazgo, y visitas guiadas a instituciones como la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) y CEVALDOM, promoviendo una comprensión directa del ecosistema bursátil.

La celebración de esta tercera edición del bootcamp es parte de los esfuerzos de Alpha Puesto de Bolsa para ser un actor clave en la formación de nuevas generaciones de dominicanas interesadas en las finanzas.

Al mismo tiempo, refuerza el creciente interés de los jóvenes por aprender a gestionar su dinero, ahorrar con propósito e invertir con criterio.

República Dominicana continúa así su camino hacia un futuro financiero más inclusivo, informado y consciente.