Cámara de Comercio Domínico-Belga (BelCham-RD) juramenta Junta Directiva para el período 2025–2027

Mauricio Bogaert Tavares, Jean Marco Pou, Patrice Leonard y Luis Eduardo Aquino participaron en la actividad de la BelCham-RD. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Belga (BelCham-RD) juramentó a su nueva Junta Directiva para el período 2025–2027, durante un encuentro que contó con la participación de sus principales aliados. En la ocasión, la entidad reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos comerciales, económicos y culturales entre la República Dominicana y Bélgica.

La nueva directiva que estará liderada por su presidente Mauricio Bogaert Tavares, trabajará para afianzar los lazos de hermandad que une a los dos países y fortalecer el cumplimiento de los objetivos que presentaron, enfocados en promover y estimular la cooperación, la integración y los acuerdos estratégicos para incidir de manera constructiva en el desarrollo nacional.

Mauricio Bogaert Tavares, al ofrecer las palabras centrales del acto destacó: "Mi objetivo durante los dos próximos años será el desarrollo de iniciativas que fortalezcan a nuestra membresía y la creación de proyectos estratégicos orientados a impulsar el crecimiento bilateral y consolidar el posicionamiento de la Cámara como referente en el ámbito empresarial binacional".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/foto-2-maurcio-bogaert-junto-a-la-junta-directiva-f5307f9b.jpg Maurcio Bogaert junto a la Junta Directiva. (FUENTE EXTERNA)

Integrantes de la nueva Junta Directiva

Adicionalmente, la Junta Directiva estará integrada por destacados empresarios, entre ellos:

Jean Marco Pou Fernández como vicepresidente ejecutivo.

como vicepresidente ejecutivo. Patrice Leonard (SEGEMA, S.R.L.) y UTP Dominican Republic (UPTDR) como vicepresidentes belgas .

. Luis Eduardo Aquino y Pablo Torres como vicepresidentes dominicanos.

Carlos Tavares como secretario.

Moisés Rodríguez (La Realeza Dominican Tabaco) como tesorero.

Los vocales Danni A. Osoria, representando a Grupo Logitur, e Isabel Puig Núñez representando a Laga Corporation.

La señora Sabrina Amparo Sosa, como directora ejecutiva.

Este equipo trabajará de manera coordinada en una agenda ambiciosa para ampliar el comercio bilateral, atraer inversión extranjera y promover una integración más profunda en los ámbitos empresarial, cultural, turístico y académico.

De igual forma, la nueva Junta Directiva resaltó la tendencia positiva en las relaciones comerciales entre ambos países, destacando que la República Dominicana es el principal socio comercial de Bélgica en el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/foto-3-carlos-tavares-sonia-de-bogaert-y-mauricio-bogaert-t-0620e937.jpg Carlos Tavares, Sonia de Bogaert y Mauricio Bogaert T. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/foto-4-leticia-sanchez-pablo-torres-e-ysabel-reyes-2c01c240.jpg Leticia Sánchez, Pablo Torres e Ysabel Reyes. (FUENTE EXTERNA)

En los últimos años, las relaciones comerciales entre la República Dominicana y Bélgica han experimentado un notable dinamismo. Solo en 2024, el intercambio bilateral superó los USD 250 millones, consolidando un crecimiento sostenido del 15% anual durante el último trienio.

Bélgica se posiciona como un socio estratégico para el país, especialmente en la exportación de productos como cacao, tabaco, frutas tropicales y dispositivos médicos, mientras que mantiene una presencia destacada en sectores clave como logística, tecnología e inversión industrial.

Finalmente, durante el acto, BelCham-RD rindió un especial homenaje a Paulette Ricart, presidenta saliente, por su liderazgo visionario, que permitió fortalecer institucionalmente la Cámara y abrir nuevas oportunidades de comercio e inversión.