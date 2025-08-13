El psicólogo Juan Rojas imparte conferencia a las candidatas del Miss RD Universo 2025

Juan Rojas junto a parte de las candidatas de Miss RD Universo 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente cargado de entusiasmo y aprendizaje, el psicólogo sanitario residente en España Juan Rojas impartió una charla motivacional dirigida a las candidatas del certamen Miss República Dominicana Universo 2025.

La conferencia, llevada a cabo en el Salón Bar de Plaza Sambil, tuvo como eje central el agradecimiento, la seguridad personal y la determinación para luchar por los objetivos.

El mensaje transmitido destacó que una corona no se gana únicamente participando en un concurso, sino que representa la oportunidad de convertirse en una mujer empoderada, capaz de ser una digna representante y portavoz de proyectos que favorezcan a la sociedad.

Durante su intervención, Rojas resaltó la importancia de que cada candidata se centre en sí misma y adopte palabras clave que refuercen su autoconfianza como: "Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/juan-rojas-9a4029eb.jpg

También presentó técnicas de respiración enfocadas desde la psicología positiva, con el fin de fortalecer la seguridad y el manejo emocional en escenarios de alta exigencia.

Las candidatas participaron activamente con preguntas, comentarios y expresiones de satisfacción por los conocimientos recibidos. Juan Rojas enfatizó que la experiencia de un concurso de belleza se vive una sola vez y forma parte del currículum personal, siendo también una plataforma para el crecimiento y la proyección de cada participante.

La presidenta del certamen, Magali Febles, expresó su satisfacción y agradecimiento por la intervención de Juan Rojas, valorando sus aportes como un recurso motivador y transformador para las jóvenes aspirantes.

Actualmente, Rojas es voluntario de la Cruz Roja en España y ofrece acompañamiento psicológico online , con tarifas accesibles para la comunidad dominicana, garantizando un servicio profesional y de calidad.

y ofrece , con para la comunidad dominicana, garantizando un servicio profesional y de calidad. Durante su intervención, Juan Rojas expresó su gran agradecimiento a la señora Magali Febles, con quien mantiene una amistad de más de 20 años. Destacó que ha sido una experiencia marcada por la fidelidad, la honradez y el respeto mutuo entre ambos profesionales.

