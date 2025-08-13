Tata Motors llega a RD a través de una alianza estratégica con Equimax

Tata Motors, fabricante de vehículos comerciales de la India, ingresó oficialmente al mercado de la República Dominicana a través de una alianza estratégica con Equimax, su distribuidor autorizado.

La presentación se hizo durante un encuentro en el hotel El Embajador, donde se exhibió una muestra de su portafolio de vehículos comerciales adaptados para satisfacer las crecientes necesidades de los sectores de logística, infraestructura y entrega de última milla en la región.

Para Asif Shamim, director de Negocios Internacionales de Vehículos Comerciales de Tata Motors,República Dominicana presenta un mercado de alto potencial alineado con las ambiciones de crecimiento global de su empresa.

"Con su economía en expansión y el desarrollo de infraestructura, nuestras soluciones avanzadas de vehículos comerciales están bien posicionadas para contribuir a las metas nacionales de desarrollo", explicó.

Resaltó que cuentan con el respaldo del local de Equimax, con lo que buscan ofrecer un valor incomparable a través de productos confiables, servicio eficiente y un soporte a largo plazo que responda a las aspiraciones de transportistas y empresas del país."

En tanto que, Gabriel Tellerías, presidente de Equimax, expresó que la llegada de estos vehículos comerciales, marca un hito importante para el sector transporte y logística de la RD. "Estos modelos han sido cuidadosamente seleccionados del amplio portafolio de Tata Motors y reflejan un profundo entendimiento de las necesidades del mercado local".

Aseguró que su prioridad es garantizar una experiencia de propiedad superior mediante el firme compromiso de Equimax con un servicio postventa excepcional, ofreciendo a los clientes soporte oportuno y valor a largo plazo.

Sobre los nuevos vehículos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/12082025-lanzamiento-de-marca-xenon---kevin-rivas6-b9147a01.jpeg Parte del portafolio de vehículos presentados durante el lanzamiento. (KEVIN RIVAS)

La gama de vehículos de Tata Motors se comercializan más de 40 países, con un portafolio que abarca desde mini camiones de menos de una tonelada hasta camiones pesados de 60 toneladas, así como soluciones de transporte de pasajeros de 9 a 71 asientos.

La gama de productos incluye el Tata Super Ace, para entregas ágiles de última milla; la pickup Tata Xenon, para usos utilitarios y de carga; la gama de camiones Ultra (T.6, T.7, T.9) para logística inteligente en áreas urbanas; y el LPT 613 tipo volquete, creado para aplicaciones en construcción e infraestructura.

Estos vehículos han sido diseñados para ofrecer un rendimiento superior, durabilidad y un costo total de propiedad competitivo, atributos que han consolidado la reputación global de Tata Motors.

Aspectos destacados de los equipos:

Vehículos enfocados en segmentos y aplicaciones específicas:

Super Ace: ideal para servicios logísticos, comercio electrónico y entrega de alimentos.

Xenon: disponible en cabina sencilla y doble, para carga y uso operativo.

Gama Ultra: basada en una plataforma de camión inteligente de nueva generación para logística urbana.

LPT 613: diseñado para los sectores de construcción e infraestructura.





https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/2-latika-grover-amit-kumar-y-rosa-donastora-1b770179.jpg Latika Grover, Amit Kumar y Rosa Donastora. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/12082025-lanzamiento-de-marca-xenon---kevin-rivas5-57f6084b.jpeg Pedro Reynoso, Radhamés de la Cruz, Mario Gamundi, Nelson Villanueva, José Sanoja Rizek y Jeison Grullón. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/12082025-lanzamiento-de-marca-xenon---kevin-rivas8-ec925fd6.jpeg Danilda Feliz e Ivannova Santana. (KEVIN RIVAS)