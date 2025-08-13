VITALTech Summit 2025 impulsa centros de datos y telecomunicaciones

VITALTech celebró la primera edición del VITALTech Summit 2025 en el hotel JW Marriott. Este evento educativo reunió a expertos y profesionales del sector para conocer de cerca las últimas tendencias en soluciones de energía y climatización aplicadas a sistemas de misión crítica, como centros de datos, telecomunicaciones y operaciones comerciales.

Durante la jornada, se desarrollaron conferencias técnicas a cargo de representantes de marcas reconocidas y expertos internacionales del sector, como los desafíos para el enfriamiento eficiente de centros de datos, a cargo de César Linares de Vertiv; y la energía confiable para los centros de datos de hoy, presentada por Ricardo Ramírez, también de Vertiv.

Felipe Pinan, de la firma CE+T, abordó la energía alterna segura para las salas de telecomunicaciones; mientras que Claudio Muñoz, de Vitaltech Global, expuso sobre la energía DC para telecomunicaciones.

La agenda también incluyó la ponencia de Julián Di Nano, de DCE S.A., quien presentó las ventajas de los centros de datos prefabricados.

Finalmente, Alex Nivar, en representación de VITALTech, compartió el papel de la empresa como aliado estratégico en soluciones tecnológicas para infraestructura crítica.

Estas presentaciones permitieron a los asistentes comprender en profundidad cómo implementar o mejorar infraestructuras clave con soluciones modernas, eficientes y seguras, adaptadas a los desafíos actuales del sector.

VITALTech Summit 2025 tuvo como propósito actualizar a los asistentes en tecnologías clave que mejoran la eficiencia y confiabilidad operativa, presentando soluciones avanzadas como sistemas de enfriamiento para centros de datos, sistemas de energía ininterrumpida (UPS), inversores para telecomunicaciones, energía directa (DC) y centros de datos prefabricados modulares, indica una nota de prensa.

VITALTech es una empresa dominicana dedicada a la venta, diseño, instalación y soporte técnico de sistemas de infraestructura que soportan aplicaciones tecnológicas de misión crítica, como centros de datos, telecomunicaciones, equipos médicos, sistemas industriales y comerciales.