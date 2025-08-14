Gato Negro y Álvarez & Sánchez invitan a redescubrir el sabor auténtico del vino

Francisco Cerda, Constanza Cornejo y José Antonio Álvarez, durante la presentación de Álvarez & Sánchez. ( FÉLIX LEÓN )

Durante una velada al aire libre, en el jardín del hotel El Embajador, la empresa Álvarez & Sánchez, presentó la nueva imagen del vino Gato Negro y su portafolio de productos.

Al llegar, los invitados recibieron un sombrero con el nombre de la marca y en "lettering" se le agregaba el suyo. Más adelante les esperaba una degustación de la diversidad que ofrece:

Blancos: Sauvignon Blanc y Chardonnay.

Rosado: Rosé.

Tintos: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot y Pinot Noir.

En este escenario se resaltó que este vino es ideal para quienes disfrutan de los placeres simples de la vida: consumidores espontáneos, alegres y auténticos. Cada copa invita a crear momentos memorables, reconociendo el valor de cada persona y celebrando la alegría de vivir.

Palabras centrales

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/130825---vino-gato-negro---felix-leon6-7b026555.jpg José Antonio Álvarez Hijo, gerente general de Álvarez & Sánchez, S.A. (FÉLIX LEÓN)

El discurso de introducción estuvo a cargo de José Antonio Álvarez Hijo, gerente general de Álvarez & Sánchez, S.A., quien expresó su entusiasmo por esta novedad de la empresa.

"Se trata de una marca que combina historia, calidad y una personalidad única. Estamos seguros de que su sabor y alegría conquistarán aún más el paladar dominicano”, añadió.

A él le siguió Francisco Cerda, Export Manager de Viña San Pedro, quien compartió la historia que da nombre a la marca: Gato Negro.

Con una trayectoria de más de 160 años de experiencia enológica, Viña San Pedro rinde homenaje con esta marca al gato negro del primer enólogo de la casa, fiel guardián de los barriles y alegre compañero en la creación de vinos con gran sabor.

"Este compromiso con la calidad se refleja en cada botella, brindando un amplio portafolio perfecto para cada momento”, señaló.

Agregó que Gato Negro está presente en 80 países en todo el mundo y es la marca número uno en su categoría en Chile ocupando el quinto lugar en el Global Power Index 2025. De hecho, se disfrutan dos botellas de Gato Negro cada segundo en algún lugar del planeta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/130825---vino-gato-negro---felix-leon7-9074bf56.jpg Variedad de vinos blancos de Gato Negro. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/130825---vino-gato-negro---felix-leon8-88689d0c.jpg Variedad de vinos tintos de Gato Negro. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/130825---vino-gato-negro---felix-leon9-cd35932e.jpg Variedad de vinos rosados de Gato Negro. (FÉLIX LEÓN)