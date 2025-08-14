La Nacional lanza campaña "Por ti", que se enfoca al cliente

Gustavo Zuluaga Alam, Yesenia Tapia, Marino Madé, Ysamar Mieses, Francisco Melo y Tomás Pimentel, durante el lanzamiento de La Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos lanzó su nueva campaña institucional "Por ti". La iniciativa, presentada en el marco de la celebración de su 53 aniversario, resalta el compromiso de la entidad con sus clientes, acompañándolos en los momentos más importantes de sus vidas.

"Desde nuestros inicios, hemos tenido claro nuestro propósito: generar bienestar real para las personas. No se trata solo de ofrecer productos financieros, sino de ser un verdadero impulso para mejorar vidas", expresó Gustavo Zuluaga Alam, vicepresidente ejecutivo de La Nacional.

También resaltó que han apostado por la inclusión financiera como eje transformador, llevando educación, oportunidades y soluciones tangibles a quienes más lo necesitan.

El ejecutivo destacó la capacidad de la institución de evolucionar teniendo siempre como centro a las personas.

"En 2024 dimos pasos firmes en nuestra transformación institucional, fortaleciendo nuestras operaciones, nuestro modelo de gobierno corporativo y nuestra cultura. Hemos crecido no solo en escala, sino en propósito y visión. Y precisamente con esa visión lanzamos hoy nuestra nueva campaña institucional "Por ti", afirmó.

Durante el cóctel de presentación de la campaña, realizado en las oficinas de La Nacional, Tomás Pimentel, vicepresidente de Negocios y Mercadeo, manifestó que la entidad seguirá enfocada en el trabajo en equipo, poniendo siempre al cliente como centro de todo lo que hace, con miras a construir una relación de lealtad a largo plazo.

"Cada decisión que tomamos y cada estrategia que diseñamos debe tener al cliente como nuestro norte. Y este enfoque destaca nuestro compromiso de crear esa relación de confianza y cercanía, asegurando que cada necesidad, cada meta y cada logro del cliente sean valorados y atendidos de la forma correcta", afirmó Pimentel.

Una propuesta aspiracional

Al ofrecer los detalles de la campaña, Yesenia Tapia, gerente de Mercadeo, explicó que "Por ti" es una propuesta aspiracional y motivadora, que apela a los valores de crecimiento de los clientes y refuerza el respaldo financiero que La Nacional les ofrece.

"Nuestra nueva campaña ´Por ti´ está enfocada en reconocer que cada persona tiene metas, sueños y necesidades únicas, y en La Nacional estamos comprometidos en satisfacerlas de forma segura, cercana y personalizada", señaló Tapia.

En un momento especialmente emotivo del evento, los clientes Ysamar Mieses y Mariano Madé compartieron testimonios acerca de su experiencia de servicio con La Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/foto-3-francina-jimenez-julio-matos-y-lucia-rodriguez-d5f15387.jpg Francina Jiménez, Julio Matos y Lucia Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/foto-6-marcos-medrano-valerie-valette-y-josue-medina-38a5a77f.jpg Marcos Medrano, Valerie Valette y Josué Medina. (FUENTE EXTERNA)